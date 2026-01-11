ENCABEZA JEFA DE GOBIERNO RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN “NOPALERA DE MI CORAZÓN”

EN EL ZÓCALO

* La muestra cuenta con 200 piezas intervenidas por artistas y colectivos de la Ciudad de México • La exposición estará abierta al público de manera gratuita del 9 de enero al 8 de febrero.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró esta mañana la exposición artística “Nopalera de mi Corazón”, ubicada en el Zócalo capitalino, en compañía de los artistas y colectivos que participaron en la intervención de las obras.

Esta muestra es una evolución de la exhibición presentada originalmente en junio de 2025 durante la Feria del Nopal, la cual contaba únicamente con 50 piezas. En esta segunda etapa, la exposición ha crecido a un total de 200 piezas, gracias a la participación de 113 hombres, 67 mujeres y 23 colectivos artísticos.

“Con esta exposición honramos al nopal, que es raíz de nuestra historia, de nuestro presente y de nuestro futuro”, afirmó la mandataria durante el recorrido. Destacó que estas expresiones artísticas forman parte de las actividades culturales previas al Mundial de Fútbol 2026, del cual la capital será sede el próximo año.

Por su parte, la Jefa de Gobierno agregó: “Queremos que cada persona que recorra esta exposición sienta orgullo de nuestras raíces y de una ciudad que se cultiva a sí misma con trabajo, imaginación y resistencia”.

Finalmente, informó que de la mano con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se llevarán a cabo diversas actividades artísticas y talleres temáticos que acompañarán la muestra durante su permanencia en la Plaza de la Constitución hasta el 8 de febrero.