Autoridades reportan 492 casos activos de gusano barrenador en 13 estados

Siguen suspendidas las exportaciones de ganado

La plaga ha dejado pérdidas a productores mexicanos por más de 23 mil 577 mdp

Al 7 de enero de 20206, hay 492 casos activos de gusano barrenador del ganado en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Puebla, Campeche, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México, reportó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

“Si bien la plaga se ha presentado en 17 entidades, la atención oportuna y los protocolos estrictos han logrado que el 95.7 por ciento, del total de casos, se localizan en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Guerrero y Puebla”, comentó la Senasica.

Hoy Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México tienen menos de 10 casos, los cuales se están atendiendo con la finalidad de inactivarlos.

Para evitar la dispersión de la plaga, Senasica ha iniciado un plan emergente en Tamaulipas y el norte de Veracruz, el cual incluye vigilancia intensiva, atención directa en campo y la liberación focalizada de moscas estériles como estrategia de supresión.

Jalisco, Morelos, Nuevo León y Querétaro, que tuvieron casos de gusano barrenador del ganado, a la fecha se encuentran libres de la plaga por la atención oportuna de la emergencia.

Autoridades mexicanas decían que el brote del gusano barrenador duraría unos cuantos meses, pero la frontera continúa cerrada a las exportaciones de ganado a Estados Unidos —y no hay para cuándo vuelva a abrirse—, y ya deja pérdidas a los productores mexicanos por más de 23 mil 577 millones de pesos en 2025 y 2026.

“El cierre de la frontera de Estados Unidos a las exportaciones de becerros y vaquillas desde México, —por 9 meses de 2025 y por los 12 meses de 2026—, genera una pérdida de 23 mil 577 millones de pesos (o mil 274 millones de dólares)”, revelaron Alberto Godínez Placencia y Manuel Torres Laveaga, consultores independientes que analizan la problemática enfrentada por los productores mexicanos desde noviembre de 2024.

En 1991, después de un apoyo dado por Estados Unidos durante 30 años y una inversión de 955 millones de dólares binacional, México logró el estatus internacional de país libre del gusano barrenador.

Con ese estatus alcanzado, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) autorizó las importaciones de ganado vivo, caballos y bisontes desde México.

El 21 de noviembre de 2024, el Senasica reportó ante la Organización Mundial de Salud Animal (OMSA) la primera detección de un caso de gusano barrenador en la frontera sur de México.

El Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS) de Estados Unidos pausó las importaciones de ganado vivo desde México a partir del 22 de noviembre de 2024.

El 5 de febrero de 2025 se autorizaron nuevamente las exportaciones de ganado vivo desde México, pero el 11 de mayo de 2025, se volvieron a suspender.

Después de una reapertura fugaz del 7 al 8 de julio, el 9 de julio se volvió a cerrar. Y así cerrada ha permanecido hasta la fecha y no hay día previsto para que sean reabiertas las exportaciones de ganado en pie en Estados Unidos.

Entre las medidas complementarias del Senasica destacan la implementación del Protocolo de Movilizador Confiable que formaliza y mejora el control de la cadena de abasto de ganado.

También, se dispuso la suspensión precautoria de la movilización de ganado de las zonas afectadas a engordas de Nuevo León, acompañado de un esfuerzo para fortalecer sus medidas de inspección y vigilancia.