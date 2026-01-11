Encarcelan a la secretaria particular del alcalde Carlos Manzo; estaría implicada en el asesinato

Filtró información al CJNG

La detuvo a Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Carlos Manzo Rodríguez, fue aprehendida por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), al existir evidencia de que filtró información sobre los movimientos del edil independiente a los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que planearon el asesinato.

Fue arrestada con un hombre, en un operativo desplegado en el municipio de Uruapan, en la Casa de Cultura, donde hasta ayer se desempeñaba también como secretaria particular de Grecia Quiroz García, actual alcaldesa y viuda de Carlos Manzo.

Según información del Registro Nacional de Detenciones, Méndez Rodríguez fue aprehendida por personal de la SSPC en coordinación con agentes de la Fiscalía de Justicia de Michoacán.

Los datos que se localizan en el Registro Nacional de Detenciones señalan que la aprehensión se llevó a cabo el pasado viernes en la colonia centro, en el municipio de Uruapan.

La ex colaboradora de Manzo Rodríguez presumiblemente informó los movimientos que realizó el alcalde a sicarios que planearon su asesinato, a través de la red social Threema.

Yesenia Méndez incluso fungió como encargada de despacho del Ayuntamiento de Uruapan por cinco días, desde el asesinato de Carlos Manzo, perpetrado el 1 de noviembre, hasta la designación de Grecia Quiroz como alcaldesa sustituta, el día cinco de ese mes.

Manzo Rodríguez, quien fue electo como alcalde independiente de Uruapan, fue asesinado a balazos el primero de noviembre del año pasado cuando encabezaba el tradicional Festival de Velas en la plaza principal del ayuntamiento.

Tras el ataque uno de los agresores fue abatido y dos más quedaron detenidos. Las investigaciones ya han permitido identificar y capturar a más de diez involucrados en el homicidio.