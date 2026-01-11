Visita Clara Brugada a 304 perros rescatados del Refugio Franciscano

Resguardados en Tlalpan

Convoca a la población a la adopción de estos seres sintientes

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, visitó a 304 perros trasladados a la Reserva para la Protección de la Flora y Fauna Silvestre, Doméstica y del Medio Ambiente A. C., en la alcaldía Tlalpan, para constatar las condiciones óptimas en las que se encuentran luego de ser resguardados del Refugio Franciscano, acción que calificó como el rescate animal más grande en la historia de la ciudad.

En declaraciones realizadas en el nuevo hogar de estos animales, la mandataria capitalina precisó que, aparte de esos 304 perros, otros 371 canes fueron albergados en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; mientras que alrededor de 200 más se encuentran aún en el refugio intervenido en la alcaldía Cuajimalpa.

“Con ello estamos garantizando la protección del Gobierno de la Ciudad a los animales ante situaciones difíciles que estaban atravesando”, afirmó Brugada Molina al reiterar que el rescate de los animales se hizo a partir de una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la capital y de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) para atender la “deplorable situación” en la que se encontraban estos seres sintientes.

“Ustedes ya vieron la situación en la que se estaba y por eso tuvimos que hacer este rescate. Estamos obligados a tener todas las condiciones para garantizar una vida estable, una vida digna a los animales que se han rescatado”, expresó.

La titular del Ejecutivo local afirmó que en la reserva de la alcaldía Tlalpan se cuenta con alimentación, cuidadores y un equipo grande conformado por veterinarios, así como personal de la Sedema, de la PAOT y de la policía capitalina.

Además, la Jefa de Gobierno llamó a la ciudadanía a continuar con la vocación animalista a través de la adopción de los seres sintientes rescatados, acción que calificó como “el rescate más grande en la historia de la Ciudad de México”.

“Muchos de ellos creo que están listos, bueno, en un tiempecito, para la adopción; así que yo hago la convocatoria a los capitalinos y capitalinas para que hagamos un lugarcito en nuestra familia y podamos adoptar a estos animalitos, que tengan un lugar digno, con mucho amor y con el alimento y todo lo necesario para el crecimiento”, expresó Brugada Molina.

La mandataria local reiteró que el gobierno capitalino no intervendrá en la disputa por el predio y que será respetada la resolución de las autoridades judiciales.

Por su parte, la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que se ha documentado a través de visitas de peritos veterinarios al albergue sobre las condiciones críticas en las que vivían cientos de animales, a fin de garantizar la seguridad y mejorar sus condiciones de vida.

“Vamos a continuar con la investigación. En lo que respecta al delito de maltrato animal que está documentado, vamos a hacer todo lo posible para que también estos hechos no queden impunes” señaló.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, informó que los 304 animalitos rescatados el día de ayer ya descansaron en un lugar seguro y digno, resguardados por el Gobierno de la Ciudad, por lo que habrá una supervisión del cuidado de los seres sintientes y se espera que pronto encuentre un hogar y vivan una historia feliz, llena de amor y rodeados de una familia.

Álvarez Icaza expuso que no existe registro en la ciudad de un caso de tal magnitud para el bienestar animal como se establece en la Constitución de la Ciudad de México, por lo que el gobierno capitalino tomó acciones concretas y contundentes para velar por la vida de estos seres sintientes, cuya vida corría peligro al encontrarse en condiciones deplorables y en cuyo espacio había también fauna nociva como ratas.

Además, indicó que consumían alimentos inadecuados, pan mojado y muchas veces agrio, que repercutió en la salud de los animalitos, muchos de los cuales también presentaron cuadros de deshidratación. Añadió que, de acuerdo a las evaluaciones de los veterinarios, hay daños renales, algunos irreversibles. “Por ello era obligación de la Ciudad de México tomar acciones para rescatar a estos animales”.

Álvarez Icaza reveló que han llegado cientos de peticiones de familias que quieren adoptar a estos perritos y agregó que las familias deben esperar el momento legal para que puedan recibir a los animales de compañía en sus corazones y en sus casas.

La presidenta de la reserva animal, Flor María García Varela, señaló que a pesar de lo rápido que sucedieron las cosas se les pudo dar un albergue a los animales trasladados al recinto a su cargo.