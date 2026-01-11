Tras el éxito de Artesanos en el Corazón, inicia el ciclo de Las Manos de la Ciudad

Primera edición de exposiciones

Luego de la exitosa realización de Artesanos en el Corazón, que convocó a más de un millón de visitantes y reunió a 250 artesanas y artesanos de 18 estados del país, la Ciudad de México da un paso más en la consolidación del turismo cultural con el inicio del ciclo de exposiciones Las Manos de la Ciudad, un proyecto que celebra la artesanía viva, la creación contemporánea y el patrimonio cultural desde el corazón de la capital.

Este nuevo ciclo nace como una plataforma permanente de exhibición, reconocimiento y comercialización del arte popular, fortaleciendo el vínculo entre comunidades creadoras, espacios públicos y visitantes, y reafirmando a la capital como un referente del turismo cultural con enfoque social y humano.

Como primera edición, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México anuncia la inauguración de “Manos de la Ciudad. Alebrijes y Artesanía Viva de la Ciudad de México”, una muestra que visibiliza el talento de creadoras y creadores capitalinos y que se presenta en Punto México, espacio emblemático de promoción turística nacional, ubicado en Avenida Presidente Masaryk, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La exposición estará abierta al público del 8 al 28 de enero de 2026, con un horario de 9:00 a 19:00 horas entre semana y de 9:00 a 18:00 horas en fines de semana y días festivos, y reunirá el trabajo de 10 maestras y maestros artesanos de la Ciudad de México, quienes representan distintas disciplinas como textil, cerámica, joyería, juguetería tradicional, cartonería y gastronomía artesanal.

De manera especial, esta edición rinde homenaje a una de las expresiones artesanales más emblemáticas de la capital: los alebrijes, legado del maestro Pedro Linares, con la participación de su familia, reconocida internacionalmente por preservar y renovar esta tradición de cartonería, además de la realización de talleres y actividades de difusión cultural.

La secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, señaló que “el éxito de Artesanos en el Corazón confirmó que la artesanía es identidad, economía y futuro. Las Manos de México nace de ese encuentro masivo con la gente y se convierte en una plataforma permanente de reconocimiento a quienes mantienen viva nuestra memoria cultural”.

Este esfuerzo forma parte de la visión de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, de impulsar un modelo de turismo con enfoque social, donde la cultura, el trabajo creativo y la justicia económica caminen juntos, colocando al arte popular en el centro de la vida pública y del desarrollo económico local.

La inauguración oficial de Manos de la Ciudad se llevará a cabo el 8 de enero de 2026 a las 12:00 horas, con la participación de representantes del sector turístico, cultural y creativo y autoridades federales y locales, encabezadas por la Subsecretaria de Turismo del Gobierno de México, Natahalie Desplas, quien mencionó que “la artesanía es una de las expresiones más significativas de nuestro país y que atrae la mirada de turistas y visitantes de todo el mundo”.

Con Las Manos de México, la Ciudad de México consolida una ruta que da continuidad al éxito de Artesanos en el Corazón, ampliando los espacios de visibilidad y reconocimiento para las y los artesanos, y reafirmando a la capital como un punto de encuentro donde la cultura se vive, se comparte y se transforma en bienestar colectivo.