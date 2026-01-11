Hospital General La Raza, del IMSS, referente nacional en Urología Pediátrica

Atención integral y tecnología de vanguardia

Área conformada por especialistas altamente capacitados para resolver enfermedades congénitas y adquiridas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, consolida su liderazgo en la atención de patologías urológicas pediátricas de alta complejidad, al ofrecer servicios integrales con calidad, calidez y tecnología de punta en beneficio de pacientes que llegan a presentar patologías raras.

El jefe del Servicio de Urología Pediátrica, doctor Salvador Cuevas Villegas, destacó que esta área está conformada por especialistas altamente capacitados para resolver enfermedades congénitas y adquiridas que impactan de manera significativa la salud y calidad de vida de niñas y niños. “Nuestra misión es servir, dar esperanza y resolver eficientemente patologías que en otras partes del país difícilmente podrían atenderse”.

El especialista del Seguro Social explicó que este servicio llega a atender, entre otros padecimientos, malformaciones embriológicas complejas, reflujo vesicoureteral, obstrucciones renales, hipospadias y casos que requieren reconstrucciones urogenitales, mediante procedimientos de mínima invasión y protocolos basados en guías internacionales.

“Contamos con todos los recursos: láser, bisturís especiales, microscopios, fármacos y tecnología de punta para garantizar la mejor atención”, subrayó Cuevas Villegas.

Abundó que el impacto de estas patologías va más allá de lo físico, ya que llegan a afectar la vida emocional y social de los pacientes y sus familias. Por ello, el Servicio de Urología Pediátrica de esta UMAE trabaja con un enfoque multidisciplinario que incluye: Pediatría, Radiología, Genética, Endocrinología, Cirugía Pediátrica y apoyo con Psicología, lo cual permite asegurar un tratamiento integral.

“La empatía y el trato humano son esenciales; atendemos a cada niño como si fuera nuestro propio hijo”, enfatizó.

Cuevas Villegas indicó que el Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” es también centro formador de especialistas en Urología Pediátrica, mediante un curso universitario de alta especialidad avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que cumple con estándares internacionales. “Formamos cirujanos humanos, con calidad y empatía, preparados para enfrentar los retos más complejos”.

Aclaró que los protocolos diagnósticos y terapéuticos implementados en la UMAE del IMSS se basan en guías internacionales avaladas por comunidades médicas de Europa, Norteamérica y Asia, lo que garantiza atención segura y eficaz.

“Para cada patología contamos con estudios completos: Rayos X, ultrasonido, resonancia magnética, tomografía, medicina nuclear y genética”, sumó.

El urólogo pediatra puntualizó que el servicio participa activamente en la estrategia 2-30-100, impulsada por el IMSS con el objetivo de realizar 2 millones de cirugías, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de consultas de medicina familiar, y con ello abatir el rezago quirúrgico y ampliar la cobertura.

“La verdad es que ha sido una oportunidad de acercarnos a nuestros derechohabientes, manifestarles que no están solos, darles respaldo y decirles que el Instituto Mexicano del Seguro Social está totalmente comprometidos para sacarlos adelante, acompañarlos en su problema y que recuperen su salud”, afirmó.

Señaló que las cirugías se realizan con técnicas de mínima invasión, lo cual permite reducir riesgos y tiempos de recuperación, como ejemplo, se llegan a realizar incisiones de un centímetro que permiten destapar riñones obstruidos y reconstruir estructuras urogenitales, a fin de devolver la salud a los menores. “Cada intervención preserva órganos y evita complicaciones que puedan comprometer la vida del niño”.

El doctor Salvador Cuevas externó que la UMAE Hospital General del CMN La Raza recibe pacientes de todas las regiones del país, sin restricciones de regionalización, modelo que garantiza equidad en el acceso a servicios especializados y refuerza el compromiso del IMSS con la salud infantil. “Estamos preparados para atender los casos más complejos y ofrecer esperanza a las familias que enfrentan estas patologías”.

Finalmente, el jefe de Servicio de Urología Pediátrica invitó a las familias a acercarse a sus médicos y solicitar referencia a esta unidad cuando se enfrenten a problemas urológicos pediátricos. “Aquí no hay regionalización ni negativas; recibimos pacientes de todo el país. Estamos para servirles”.