Anuncia ISSSTE Calendario de Pagos 2026 a personas pensionadas y jubiladas

El próximo depósito se realizará el 30 de enero

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, publicó de manera oficial el Calendario de Pagos 2026 para las personas pensionadas y jubiladas afiliadas al organismo.

De acuerdo con dicho calendario, el próximo depósito, correspondiente al mes de febrero, se realizará el 30 de enero. Para los meses subsecuentes, los pagos se efectuarán conforme a las fechas establecidas a continuación:

– Febrero: 30 de enero

– Marzo: 27 de febrero

– Abril: 27 de marzo

– Mayo: 29 de abril

– Junio: 29 de mayo

– Julio: 29 de junio

– Agosto: 30 de julio

– Septiembre: 28 de agosto

– Octubre: 30 de septiembre

– Noviembre: 29 de octubre

– Diciembre: 27 de noviembre

Asimismo, la primera parte del aguinaldo se entregará en la primera quincena de noviembre de 2026.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE garantiza los derechos sociales de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas.