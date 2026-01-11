“PINTURA Y ESCULTURA EN EL ACERVO PATRIMONIAL DE MÉXICO”

LA RELACIÓN ENTRE ARTE Y PODER SE VISLUMBRA EN

Organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Complejo Cultural Los Pinos, la exposición refleja cómo las manifestaciones artísticas se usaron como símbolo de legitimación y también de expresión autónoma y resistente

Con 67 piezas, ofrece una panorámica del creatividad nacional de finales del siglo XX e inicios del XXI, al revalorar su fuerza estética y su papel en la construcción de una conciencia crítica y democrática

Incluye obras de artistas como Joy Laville, Francisco Toledo, Gerardo Murillo, Alberto Castro Leñero, Beatriz Zamora, Julio Galán y Luis Nishizawa

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Complejo Cultural Los Pinos, presenta la exposición “Pintura y escultura en el acervo patrimonial de México: Panorámica para un usufructo y de nuestras confirmaciones creativas”, con 67 piezas de artistas como Joy Laville, Vicente Rojo, Luis Nishizawa, Juan Soriano, José Chávez Morado, Manuel Felguérez, Francisco Toledo, Julio Galán, Alberto Castro Leñero, Beatriz Zamora, Gerardo Murillo Dr. Atl y Gilberto Aceves Navarro, entre otros.

Se establece conexiones entre paisaje, abstracción lírica, figuración simbólica, imaginario mítico y exploraciones técnicas que definieron el momento también con piezas de creadores como Rafael Cauduro, Francisco Castro Leñero, Arnaldo Coen, Rafael Coronel, José Luis Cuevas, Yvonne Domenge, Pedro Friedeberg, Alberto Gironella, Gunther Gerzso, Rodolfo Morales, Federico Silva, Roger Von Gunten y Jorge Yázpik.

Con curaduría de Guillermo Santamarina, la muestra revisa el vínculo entre arte y poder en el contexto del neoliberalismo mexicano y expone cómo el arte se usó como símbolo de legitimación política, expresión autónoma y resistente. Asimismo, ofrece una panorámica del arte nacional de finales del siglo XX, una revaloración de su fuerza estética y su papel en la construcción de una conciencia crítica y democrática.

A partir del 10 de enero de 2026, de martes a domingo de 10 a 17 h, la planta alta de la Casa Miguel Alemán presenta una muestra que reúne piezas que, en 1993, se comisionaron a distintos creadores, las cuales son un registro visual del imaginario moderno mexicano, articulado entre figura humana, símbolo, crítica y evocación social.

Las obras, pensadas para decorar los muros de la Casa Miguel Aleman, dialogan con una selección del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y de la Colección Pago en Especie de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En las obras pertenecientes al Cencropam se encuentran piezas de Manuela Generali, Marysole Wörner Baz, Dr. Atl y Manuel Marín, entre otros, que permiten revisar paisaje, abstracción y narrativa territorial.

La Colección Pago en Especie de la SHCP –que en 2025 celebró el 50 aniversario de su decreto por iniciativa de un grupo de artistas– aporta obras de Joy Laville, Alberto Castro Leñero, Beatriz Zamora, Gilberto Aceves Navarro, Jazzamoart y Javier Marín, entre otros; sobresalen piezas en bronce, fibra y técnica mixta que amplían el repertorio material y la proyección patrimonial creadas entre 1979 y 2005.

Finalmente, se integra obra textil de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”, como las series de Pedro Preux y Rodolfo Nieto, además de escenas ecuestres de Ernesto Icaza, que refuerzan la amplitud técnica del conjunto y su correspondencia con procesos formativos y experimentaciones institucionales.