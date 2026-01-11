Lo que creo, crearé

REGINA

Todo emerge de la base de creencias

Todo existe por lo que has creído

Y sigues creando-te desde la base de esas creencias que han sido implantadas….

En una época donde la autoayuda suele reducirse a frases rápidas y soluciones inmediatas, hay una verdad más profunda que rara vez se nombra: no podemos convertirnos en nuestra mejor versión sin antes cuestionar quién nos dijeron que éramos.

Desde que nacemos, comenzamos a recibir una programación silenciosa. La familia, la cultura, la escuela, el entorno social y el linaje nos transmiten ideas sobre el amor, el éxito, el merecimiento, el cuerpo, el dinero y la identidad. Muchas de esas creencias no son malas, pero muchas otras sí son limitantes, rígidas o desalineadas con nuestra esencia.

Así se construyen los introyectos: pensamientos que no nacen de nuestra verdad, sino de lo que fue repetido tantas veces que terminó pareciendo propio.

“Así soy yo”, “en mi familia siempre ha sido así”, “esto no se puede”, “yo no sirvo para eso”.

Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir desde una versión condicionada de nosotros mismos.

Alinearte con tu mejor versión no es inventarte algo nuevo.

Es retirar las capas de lo que nunca fuiste.

Por eso, el verdadero trabajo no empieza con “¿qué quiero ser?”, sino con:

¿qué creencias me están impidiendo ser quien ya soy

Aquí es donde los procesos terapéuticos, hipnóticos y de trabajo subconsciente cobran un valor profundo. No se trata solo de entender con la mente, sino de reeducar el sistema interno que gobierna emociones, reacciones, elecciones y patrones. El subconsciente no cambia con fuerza de voluntad; cambia cuando se le muestra una nueva narrativa posible.

Cuando una persona comienza a desmontar las creencias heredadas —sobre su valor, su poder, su derecho a existir libremente— algo se reordena. Aparece una versión más congruente, más eficaz, más sólida. Una versión que ya no vive desde la supervivencia, sino desde la elección.

No es solo crear nuevas creencias.

Es desaprender las que ya no sirven.

Y en ese acto de soltar, de cuestionar y de reprogramar, surge algo profundamente liberador: la posibilidad real de conocerte, revelarte y reinventarte desde tu verdad.

Porque tu mejor versión no es una meta lejana.

Es el resultado de dejar de obedecer lo que te limitó

y empezar a habitar, hoy, lo que sí eres.

Porque al final, todo este proceso no ocurre en el pasado ni en una versión idealizada del futuro.

Ocurre en tu presente.

Alinearte con tu mejor versión es, ante todo, alinearte con el aquí y el ahora, con el único espacio donde la conciencia puede transformarse y donde las decisiones tienen efecto real. El pasado ya cumplió su función y el futuro aún no existe; lo único vivo, lo único disponible para crear, es este instante.

Cuando eliges estar presente, cuando habitas tu cuerpo, tus emociones y tus pensamientos con atención y honestidad, comienzas a salir del automatismo y entras en la posibilidad. Ahí es donde las nuevas creencias pueden arraigarse, donde la congruencia se vuelve práctica cotidiana y donde la libertad deja de ser una idea para convertirse en experiencia.

Alinearte hoy, aquí y ahora, no es una promesa:

es un acto consciente.

Y es, quizá, el más poderoso de todos.

