Docente de la UAEMéx representará a México en el Mundial de Campo Traviesa

*Toluca Méx. – 8 de enero de 2026.* María Fernanda Medina Aramburo, docente de la Licenciatura en Fisioterapia de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), representará a México en el Mundial de Campo Traviesa que se realizará el próximo 10 de enero en Estados Unidos.

La originaria de Tijuana, Baja California, obtuvo su pase durante el Campeonato Nacional de Campo Traviesa realizado en León, Guanajuato, evento clasificatorio para la justa mundialista.

“Participé en la modalidad de dos kilómetros y las dos primeras mujeres clasificadas conformamos el relevo mixto que representará a México. Es un orgullo estar en este mundial”, señaló Medina Aramburo.

En la actualidad, la deportista egresada de la UAEMéx compagina su faceta académica con la alta competencia, sin dejar de lado su pasión por el atletismo.

“Ser docente es un nuevo reto. Implica compartir conocimientos y valores; lo estoy disfrutando y aprendiendo mucho. Estoy agradecida con la Universidad Autónoma del Estado de México por todo lo que me ha brindado”, expresó.

La universitaria, de 26 años, destacó que este llamado a la Selección Mayor de México representa una oportunidad largamente trabajada. “Es mi primera convocatoria y competir en una prueba que me gusta tanto es sumamente motivante. Desde agosto iniciamos la pretemporada. Hemos trabajado fuerza y resistencia para llegar en la mejor forma y brindar una buena representación”, afirmó.

Medina Aramburo envió también un mensaje a la comunidad universitaria y a las y los jóvenes atletas: “Cumplan sus sueños. La recompensa llega con disciplina y constancia. Hay que trabajar día a día y los resultados se verán”.

El Campeonato Mundial de Campo Traviesa se realizará en Tallahassee, Florida, en el Parque Regional Apalachee, donde el equipo mexicano buscará una actuación sobresaliente.