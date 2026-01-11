Trump hace añicos el orden mundial

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

El martes 20 de este enero, Donald Trump -79 años- cumplirá el primer año de 4 de su segundo mandato en Estados Unidos.

Y lo celebrará con un mundo atado a sus vaivenes emocionales y desmedidas intenciones.

Con él, posesionado del micrófono internacional para lanzar advertencias, anunciar intenciones o expresar sus apoyos o malquerencias, dueño por 4 años de la fuerza militar más poderosa del orbe que ya vimos usa indistintamente en Irán que en Siria o para capturar en el corazón mismo de Venezuela, en el bombardeo de narcolanchones en el Caribe o en el Pacífico -frente a las cosas mexicanas-, y donde se le pegue la gana, Trump ha arrasado con todos los organismos internacionales.

En medio de un caos e incertidumbre internacional provocado por la aplicación de aranceles de todos los niveles a diestra y siniestra para casi todos los países, sacó a EU del Organismo Mundial de la Salud, desdeña y trata pésimo a la ONU, se burla de la OCDE, arrincona y amenaza con desaparecer a la OTAN, trapea con la Unión Europea lo mismo que con la OEA, actúa fuera de las normas y todas las leyes internacionales, y acuerda en directo con los otros líderes de su tamaño, Putin y Xi Jinping de Rusia y China, un rediseño mundial mientras el resto de mandatarios sólo ven lo que el estadounidense hace.

En este contexto ha dicho que no le interesa renegociar el T-MEC, sino ir a tratados bilaterales con Canadá y con México y lleva su primer año diciendo una y otra vez que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está dominado por los dictados de los cárteles del narco.

Luego de múltiples advertencias sobre posibles operaciones militares directas contra cárteles en México, el viernes Trump adelantó:

“En nombre de los Estados Unidos de América, he dado la orden al secretario Marco Rubio de dar la orden para atacar a los cárteles de México sin autorización de nadie, hemos dado muchas veces la oportunidad a México de hacer las cosas, tal parece que nos tocará hacer a nosotros el trabajo”.

Aun cuando hay un grupo de senadores demócratas de EU que se oponen a estas operaciones y a que la presidenta Sheinbaum insiste que la soberanía de México no se toca, lo cierto es que Trump ha obtenido todos permisos en su Congreso para atacar directamente a cárteles del narcoterrorismo en territorio mexicano y todo indica que está en un tris de hacerlo.

Lo cierto es que hoy prácticamente no existe país ni jefe de Estado, gobierno o sistema ideológico y político que no esté o amenazado, advertido o bajo la mirada del temible “shark” empresarial que despacha lo mismo desde el salón Oval de la Casa Blanca, en Washington, que desde las orillas del capo de Golf de Mar-A-Lago en la Florida.

Así como está punto de lanzar operativos militares contra cárteles mexicanos, igual avanza en su intención de adherir Groenlandia a EU, gobernar desde Washington a Venezuela para administrar y comercializar el petróleo venezolano al tiempo que va por la estabilización del país, pasar a su recuperación económica y social, y culminará con una transición política.

Todo esto, antes de diciembre de este año.

En este contexto, Trump ha adelantado la inminente caída del gobierno de Miguel Díaz Canel en Cuba, al que ya no le dejará llegar petróleo venezolano y que piensa ahogar totalmente al presionar a Claudia Sheinbaum para que deje de enviarle el energético desde México.

No tan en broma, el mandatario de EU ha adelantado la idea de que su secretario de Estado, de origen cubano, Marco Rubio, sea el siguiente presidente de Cuba a la caída de Díaz-Canel.

“Por mí está bien”, respondió sonriente Rubio.

Trump lo que hizo es retuitear una propuesta hecha por Cliff Smith, un usuario de Truth Social del 8 de enero, que decía: “Marco Rubio será presidente de Cuba”, acompañado de un emoji sonriente.

Trump comentó: “¡Suena bien para mí!”.

Al parejo afirmó:

“¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! (y sugirió a Miguel Díaz-Canel acudir a un acuerdo con EU), “¡ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE!”.

Todo indica que Donald Trump busca celebrar el martes 20 su primer año de gobierno con un escenario mundial bajo su dominio. Y con una nueva doctrina que él denomina “Donroe”, una combinación de Donald-Monroe.

Apuros morenos en el Congreso

En este contexto, nada bueno para el gobierno de la 4T, la presidenta Claudia Sheinbaum revisa el borrador de Pablo Gómez sobre la reforma electoral que insiste en desaparecer el INE, bajar a un tercio el gasto en elecciones y casi ahogar presupuestos públicos a partidos y además desaparecer pluris en diputados y Senado.

Esta iniciativa debe ser aprobada pronto para poder aplicarse en las elecciones de 2027 y ya los coordinadores del oficialismo en el Senado –Adán Augusto López– y en Diputados –Ricardo Monreal-, se dice, han recibido avisos de sus socios del Verde y PT de que no la apoyarán. Sin ellos no habrá posibilidad de aprobarla.

Si hubiese un ataque militar de Trump a cárteles, esta reforma -que es la más ansiada por AMLO-, pasaría al cajón de la historia de proyectos legislativos frustrados.

Sheinbaum requeriría de la unidad nacional a su lado y esta reforma sería un factor de división interna grave.