CON ARTE URBANO, COLECTIVIDAD Y MEMORIA, DAN VIDA CALLEJONES EN LEÓN, GUANAJUATO

El Barrio de San Miguel y artistas locales crearon una serie de murales que reflejan tradiciones, historias y símbolos de la comunidad

El proyecto del PACMyC, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, potencializa el sentido de pertenencia y la importancia de conservar la memoria de los barrios

Con el objetivo de proteger la identidad cultural e histórica del Barrio de San Miguel, en León, Guanajuato, así como impulsar el arte urbano y fortalecer lazos comunitarios, la gestora Gema Daniela Armenta Cedillo impulsó el proyecto “Callejones Vivos: Grafitis que resuenan en el Barrio de San Miguel”, beneficiario del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) 2024, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

San Miguel es parte importante de su propia historia. “Mi familia paterna es de aquí y crecí caminando entre sus calles. Esa experiencia me enseñó a valorar la identidad, el sentido de pertenencia y la importancia de conservar la memoria de los espacios”, comparte en entrevista.

Visibilizar las memorias del lugar es la idea principal: “No se trata solo de pintar paredes, sino de construir vínculos a partir de la historia y de imágenes que reflejen la identidad de la comunidad”, explica.

El muralismo desde la memoria colectiva

Para que estuviera involucrada, se realizaron diversas reuniones con la comunidad, y en conjunto, con las y los artistas, se determinaron los aspectos que más identifican al barrio y así se eligió la temática de cada obra.

En la realización de los murales participaron diez artistas mexicanos: Carolina García, José Luis Percador, Beatriz Colin, Santiago Pescador, Gaver (Z), WKER, Armando de Jesús Vargas, Alondra Aceves, Jorge Ageo Mota y Luz Abigail García, quienes trabajaron de manera conjunta con vecinas, vecinos, niñas, niños y adolescentes del barrio, tanto en el diseño como en la ejecución del trabajo mural.

Se realizaron cinco obras: una dedicada a San Miguel de la Real Corona, nombre original del barrio; dos al santo patrono (San Miguel Arcángel) y su festividad, una más a la actividad agrícola y la industria ferrocarrilera, sectores fundamentales que sirvieron para el desarrollo del lugar. El último rindió homenaje a 18 jóvenes que formaban parte del equipo de fútbol “San Miguel”, que perdieron la vida en un accidente en 1965.

Los murales se concluyeron el 27 de septiembre del 2025, en el marco de las celebraciones patronales, en las que habitantes y artistas compartieron relatos sobre la historia de San Miguel, al tiempo que realizaron un recorrido por la zona.

De acuerdo con Armenta Cedillo, la respuesta de la comunidad fue positiva: “La gente se emocionó al recordar lo que antes existía; se acercaban, preguntaban y compartían sus propias historias. El proyecto tomó una forma positiva para ellos”.

Cuidar espacios y recuperar la memoria

Con los murales concluidos, el proyecto crecerá con una exposición fotográfica, que, en el marco de los 450 años de la fundación de León, se presentará el 22 de enero de 2026 en el Museo de las Identidades Leonesas.

Para el barrio de San Miguel y Gema Armenta, el proyecto refleja la importancia de cuidar los espacios que habitamos, así como de mantener las costumbres y anécdotas de la comunidad.