Recupera la Fiscalía mexiquense 1,408 inmuebles despojados por la delincuencia en 63 municipios

“Operación Restitución”

Toluca, Méx.- Del mes de abril de 2025, cuando inició la Operación “Restitución”, a la fecha, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales han asegurado 1,408 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad en 63 municipios del territorio mexiquense.

Estas acciones permanentes entre autoridades federales y estatales han permitido la detención de 319 personas relacionadas con delitos de despojo, contra la propiedad, entre otros.

De las personas detenidas, 44 han sido a través de órdenes de aprehensión y 275 de ellos en flagrancia, mismos que se encuentran en diversas etapas procesales ante un Órgano Jurisdiccional.

Entre los detenidos destacan objetivos prioritarios integrantes de organizaciones sociales con fachada de «sindicatos» quienes fueron detenidos en cumplimiento de orden de aprehensión y son investigados como principales intervinientes en las redes criminales de despojos.

Cabe señalar, que las acciones en contra de la comisión de los referidos hechos delictivos ha logrado fomentar la denuncia de los mismos ya que de 5,574 expedientes de investigación iniciados durante el 2025, 778 corresponden a hechos que ocurrieron en el 2024 y años anteriores, así mismo, las víctimas acuden a sede ministerial a señalar dentro de estos ilícitos, hechos relacionados con conflictos entre arrendatarios e inquilinos, familiares, de herencias o colindantes, entre otros, los cuales generalmente son resueltos a través de conciliaciones.

A través de la Operación “Restitución”, que forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, a la fecha, del total de los inmuebles asegurados, 822 han sido restituidos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

En el periodo que comprende del 3 de enero al 9 de enero del 2025, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron acciones operativas en los municipios de Atlautla, Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, La Paz, Metepec, Nezahualcóyotl, Temoaya, Tecámac, Texcoco, Toluca, Valle de Chalco y Zumpango, consistentes en técnicas de investigación de cateo e inspecciones en donde fueron aseguradas 63 propiedades de los cuales 49 fueron casas habitación, 13 predios y 1 local comercial.

Lo anterior, con base en las determinaciones de los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado de México, lo que ha permitido agilizar los procesos para que las víctimas recuperen sus propiedades sin requerir esperar el fallo de la Autoridad Judicial.

Desde el comienzo de las acciones de la Operación “Restitución” se han registrado diversas denuncias por la comisión de hechos constitutivos de delito relacionados con despojos que fueron realizados en el 2024 y años previos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.