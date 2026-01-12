Exitoso cierre de festejos por Día de Reyes en Tlalnepantla

Preservación de las tradiciones

Tlalnepantla, Méx.- Con el objetivo de fortalecer el tejido social y preservar las tradiciones que dan alegría a la niñez, el alcalde, Raciel Pérez Cruz, encabezó el cierre de los festejos con motivo del Día de Reyes, con una jornada de actividades de cuatro días que recorrió todo el territorio local.

Raciel Pérez, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF, Roció Pérez Cruz, realizaron la rifa de bicicletas, carros, nenucos, balones de fútbol, muñecas y juguetes didácticos, además de la entrega de la tradicional rosca.

En su mensaje, el alcalde hizo énfasis en iniciar de la mejor manera este año 2026, así como la importancia de convivir y mantener viva la ilusión en los niños por nuestras tradiciones.

“Muy buenos días a todas y todos ustedes, a las niñas y niños de nuestra ciudad. Yo seré breve porque aquí lo que se trata es de festejar, de celebrar, de estar cerca de nuestras infancias de nuestra ciudad, que siempre y en todo momento nos inspiran a trabajar. Gracias a todos los padres de familia, hoy es un día de fiesta, con rifas y muchas sorpresas. Gracias y que vivan las niñas y niños de Tlalnepantla”, expresó Raciel Pérez.

Durante cuatro días el edil recorrió el Deportivo Cri-Cri; el Deportivo Edson Álvarez; Deportivo el Polvorín; y cerró con broche de oro los festejos de Reyes en el Deportivo los Lagos, donde convivió con los pequeños y sus familias, quienes disfrutaron del show de “Las Guerras K-pop”, así como de una magna exhibición de lucha libre y el espectáculo de payasos.

El Alcalde subrayó que su gobierno continuará priorizando políticas públicas que beneficien directamente a las infancias, destacando que el acceso a la cultura y la recreación es un derecho que se promueve activamente en esta administración.