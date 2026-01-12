Evita gobierno de Ecatepec explosión de pipa de gas

Ecatepec, Méx.- Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec atendieron el incendio en el motor de una pipa que transportaba gas LP, ocurrido en la autopista México-Pachuca, sin que se registraran fugas del combustible ni personas lesionadas. Alrededor de las 16:26 horas del pasado domingo, reportes alertaron sobre el incendio de una pipa de gas de la empresa Gasamex, registrado en el kilómetro 22 de la autopista México-Pachuca, a la altura de San Cristóbal, por lo que al sitio acudieron personal de bomberos, paramédicos y Rescate Urbano de Protección Civil municipal. El conductor de la unidad, con capacidad para cuatro mil litros de combustible, informó al personal de emergencias que el fuego inició en el motor de la unidad, un camión Chevrolet de 3.5 toneladas color blanco, con placas CX-9079-J y número económico R-56-A, sin afectar el contenido de la pipa, cargada con mil 600 litros de gas LP.

Bomberos de Ecatepec se hicieron cargo de la situación y el fuego fue totalmente sofocado, sin que se haya registrado fuga del combustible, ni personas lesionadas por los hechos.