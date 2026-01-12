Daaz ofrecerá una segunda fecha del Daaz Resort

En el Teatro Metropólitan

Tras agotar una primera fecha, el artista, productor y compositor cancunense, DAAZ, anuncia un segundo espectáculo en el Teatro Metropólitan el próximo 10 de abril. Su propuesta sonora fusiona pop y rap: rimas de trazo natural y desenfadado, entrelazadas con melodías pop frescas, instrumentales luminosos y acordes pegajosos que, con su vibra caribeña, te transportan de inmediato a la playa.

Para su nueva gira, el artista presenta el DAAZ Resort, un concepto en el que sus fans disfrutan no sólo de sus canciones favoritas en vivo, sino también, de vivir una experiencia inmersiva única que los hace sentir en un Resort de 5 estrellas en el Caribe mexicano; una propuesta nunca vista en la industria. Después de dos fechas SOLD OUT logrado en tan sólo ocho minutos en El Cantoral en la CDMX, el DAAZ Resort regresará en 2026 a grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, Cancún y por supuesto, la Ciudad de México en el histórico Teatro Metropólitan como escenario.

OCESAfact: El productor y artista fue nombrado por Billboard: “Artista Emergente Latinoamericano recomendado para descubrir y escuchar”.

DAAZ se ha presentado en distintos festivales a lo largo de su carrera como: Cabuland 2019, Coca – Cola Flow Fest 2022 y 2025, así como EDC 2024.

Este poderoso compositor y productor continúa consolidándose como una de las voces más influyentes de la nueva escena musical, acumulando cifras que reflejan su fuerte impacto en la industria. Su tema “Guapísima Buenísima”, supera los 25 millones de reproducciones en plataforma, mientras que, “Te Marqué Pedo”, se posiciona como uno de sus mayores éxitos con 200 millones de reproducciones totales en distintas plataformas. Por su parte, “Motel California” sigue sumando audiencia con 100 millones de reproducciones totales. Estos números confirman el crecimiento imparable del DAAZ, así como su capacidad para reinventarse, conectar y revolucionar el mercado.

No te quedes fuera de esta segunda oportunidad para formar parte del DAAZ Resort y asegura tus boletos durante la Preventa Banamex el próximo 14 de enero o bien, en la venta general que se liberará un día después, el 15 de enero a través de Ticketmaster o en la taquilla del inmueble.