Arranca GEM Jornadas Dominicales de Vacunación en templos religiosos

Se llevarán a cabo de 9:00 a 14:00 horas

Aplican las vacunas contra influenza, tétanos, neumococo, Covid-19 y triple viral

Huixquilucan, Estado de México.– Con el objetivo de reforzar la prevención de enfermedades y acercar los servicios de salud a la población, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, puso en marcha en el municipio de Huixquilucan las Jornadas Dominicales de Vacunación en templos religiosos, estrategia que se implementará de manera itinerante en distintas regiones de la entidad.

Durante la jornada inaugural, la Secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, invitó a la población a reforzar las medidas preventivas y a acudir a los módulos que se instalarán todos los domingos, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Destacó que estas acciones se realizan en cumplimiento del encargo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de llevar los servicios de salud a todo el territorio, para facilitar el acceso a la vacunación para niñas, niños, personas adultas y adultas mayores que acuden a estos espacios comunitarios.

En estos puntos itinerantes se aplican de manera gratuita dosis contra influenza, tétanos, neumococo, COVID-19 y triple viral (sarampión y rubéola). Asimismo, se contemplan esquemas de vacunación en niñas y niños menores de cinco años que incluyen rotavirus, hexavalente y neumococo, además de la aplicación de la triple viral.

Adquisición de 35 ventiladores para asistencia respiratoria

Con una inversión de 52 millones 544 mil pesos, el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez entregó 35 ventiladores, así como mil 90 kits de ventilación al Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, con un beneficio directo para 1.6 millones de habitantes del Valle de Toluca, equipos con los que se dará asistencia respiratoria a pacientes adultos, pediátricos y neonatales.

Durante la entrega, se señaló que la Secretaría de Salud del Estado de México, encabezada por Macarena Montoya Olvera, realiza las gestiones necesarias para que los servicios que se brindan a las y los mexiquenses de la zona centro de la entidad, permitan una atención oportuna, con calidez y humanismo.

Lo anterior cumple el objetivo de beneficiar directamente a la ciudadanía, con base en estándares de calidad nacionales e internacionales y para el cumplimiento de los programas de desarrollo social y del bienestar en beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Los ventiladores dan soporte vital temporal a bebes, niños y adultos en estado crítico con insuficiencia respiratoria aguda provocada por padecimientos como neumonía, shock, coma, traumatismo grave, y pacientes post operados de cirugías mayores, para contribuir a su recuperación hasta que el paciente tenga la capacidad de respirar por sí mismo.

Con esta acción, el gobierno del Estado de México refuerza el equipamiento de esta unidad hospitalaria, lo que beneficia directamente a la población sin seguridad social de los municipios de Toluca, Almoloya del Río, Calimaya, Mexicaltzingo, Almoloya de Juárez, Metepec, Zinacantepec y San Mateo Atenco.