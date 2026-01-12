Destinan 113 mdp para mejorar la seguridad vial de ciclistas

Construirán cuatro ciclovías en varios municipios

Tlalnepantla, Estado de México.- Para mejorar la seguridad vial y proteger la vida de las y los mexiquenses, el gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Movilidad (Semov), ejercerá 113 millones de pesos para construir cuatro ciclovías, seis cruces seguros en vialidades conflictivas, y para rehabilitar y brindar mantenimiento a infraestructura ciclista.

Durante el Foro Virtual de Consulta del Plan Maestro de Infraestructura Ciclista de la Zona Metropolitana del Valle de México, se destacó que las acciones se realizarán con recursos del Fideicomiso para la Movilidad de Ciclistas y Transeúntes (Fimocyt), en donde el 60 por ciento del presupuesto se destinará a la creación y mantenimiento de infraestructura y el 40 por ciento a la difusión y fortalecimiento de la seguridad vial.

En una primera instancia, se contempla construir ciclovías en Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Toluca y Jilotepec, así como seis cruceros seguros en vialidades conflictivas, uno en Ecatepec, dos en Tlalnepantla, dos en Toluca y uno en Nezahualcóyotl.

Además, se dará mantenimiento a las ciclovías ubicadas en: Avenida Central, del metro Nezahualcóyotl al metro Plaza Aragón; Avenida Gobernadora y Avenida Calzada de la Viga, en Ecatepec, así como a los tramos que van de la Avenida Nezahualcóyotl al Circuito Ciudad Jardín, en Nezahualcóyotl, y la de Avenida Benito Juárez, en San Mateo Atenco, en el tramo de la Avenida Solidaridad las Torres a la Calle de Francisco I. Madero.

Uno de los objetivos del Foro es impulsar la participación ciudadana, de los colectivos ciclistas, la academia, autoridades municipales y de las instituciones sociales, para construir una red ciclista más segura, funcional y accesible con el aval de todos los interesados.