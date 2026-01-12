Gala Montes se integra al elenco de Malinche: el Musical

Cuatro funciones los días 24 y 25 de enero

Con participación especial como madre de la protagonista

Malinche, el Musical, la gran producción creada y dirigida por Nacho Cano, continúa consolidándose como uno de los espectáculos musicales más relevantes del país, integrando colaboraciones especiales que enriquecen su universo artístico. Fiel a su trayectoria como creador, productor y descubridor de talentos, Nacho Cano presenta a Gala Montes como artista invitada en esta nueva temporada 2026.

Como parte de estas participaciones especiales, Malinche, el Musical anuncia que Gala Montes se presentará interpretando el papel de la Madre de Malinche, uno de los personajes más simbólicos y emocionales de la obra, los próximos 24 y 25 de enero, integrándose de manera especial a esta producción que celebra la identidad, la historia y el mestizaje cultural. En total, la actriz participará en cuatro funciones en el emblemático Frontón México, ubicado frente al Monumento a la Revolución, sumándose al elenco titular en un momento clave de la temporada.

El pasado mes de octubre, Gala Montes fue invitada a presentarse en el escenario de Malinche, sorprendiendo al público al cierre de la función con una interpretación emotiva de su propia versión de “Mujer contra mujer”, una de las canciones más emblemáticas del repertorio de Mecano. Esta participación especial generó una fuerte conexión con la audiencia y fue el punto de partida para una colaboración más profunda entre la actriz y el creador del musical.

Este encuentro artístico subraya la visión de Nacho Cano como creador de grandes espectáculos y productor comprometido con el impulso de nuevos talentos, quien, tras esta interpretación, decidió producir dicha versión para Gala Montes, apostando por su indiscutible talento y sensibilidad vocal. “Gala tiene una voz que ha vivido muchas vidas”, afirma Nacho Cano, destacando la fuerza interpretativa de la artista y su capacidad para conmover desde el escenario y el estudio de grabación.

El tema fue lanzado oficialmente el 9 de enero y ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales, consolidando esta colaboración más allá del teatro. De esta forma, la presencia de Gala Montes en Malinche, el Musical se extiende tanto al escenario como al terreno discográfico, reforzando el vínculo creativo entre la actriz y el compositor.

La temporada de enero de Malinche, el Musical se presenta como el mejor plan en la Ciudad de México, con funciones de miércoles a domingo en el Frontón México. Los horarios son: miércoles y jueves a las 8:00 PM, viernes a las 8:30 PM, sábados a las 4:30 y 8:30 PM, y domingos a la 1:00 y 5:00 PM, lo que permite a distintos públicos encontrar un momento ideal para asistir.

Enero ha sido designado como el mes de los artistas invitados dentro del espectáculo. El 15 de enero se celebran las 300 representaciones con la presencia de Nacho Cano y una presentación musical de Carolina Ross, subrayando el éxito sostenido del montaje. La producción también presenta el debut actoral del historiador Juan Miguel Zunzunegui en escena, reforzando el carácter multidisciplinario del proyecto y su apertura a nuevas voces.

Para quienes buscan enriquecer su visita, el montaje ofrece diferentes experiencias adicionales. El paquete “Festejo 1”, con un costo de $1,800, incluye una foto digital con el elenco sobre el escenario y el Combo Malintzin, que integra snacks y bebidas. El “Festejo 2”, por $2,500, suma la foto digital con el elenco, el Combo Mestizo (snacks y bebidas) y amenización con pirotecnia, ideal para celebraciones especiales dentro del teatro.

Además, se encuentra disponible la experiencia “Backstage VIP” por $1,890 por persona, que ofrece un recorrido exclusivo por las entrañas del teatro. En esta actividad, el público puede subir al escenario, conocer cómo funciona la monumental pantalla, observar las piezas de utilería y vestuario, y aprender más sobre la magia detrás del telón de la mano de una de las estrellas del elenco. Esta experiencia está limitada a solo 10 personas por función, lo que garantiza un encuentro cercano y personalizado.

Enero también llega con una amplia variedad de promociones. Los jueves hay 3×2 en funciones, tanto en línea como en taquilla, con el código MALI3X2 en secciones participantes. Hasta el 5 de enero se ofrece un 15% de descuento al traer un juguete nuevo o en buen estado, en colaboración con Juguetón, válido para un boleto por juguete. Los sábados y domingos, los estudiantes obtienen un 25% de descuento comprando en taquilla, mientras que los adultos mayores reciben un 50% de descuento esos mismos días, también en taquilla. Quienes presenten su boleto del Tranvía Turístico pueden acceder a un 2×1 para una función en domingo.

La producción contempla, además, paquetes especiales de cumpleaños. El cumpleañero entra gratis siempre y cuando asista con al menos un invitado más. Para grupos de 5 a 9 acompañantes se ofrece un 20% de descuento para cada invitado, y para grupos de 10 o más acompañantes, el descuento es del 25% para cada uno. Estas promociones aplican solo en funciones de la semana del cumpleaños, en compras en taquilla y presentando INE.

En cuanto a grupos, Malinche, el Musical ofrece beneficios adicionales: para grupos mayores a 10 personas se otorgan 3 boletos gratis más 7 boletos a precio regular en zonas participantes (no aplica en zona preferente); y para grupos mayores a 20 personas, el beneficio es de 5 boletos gratis más 15 boletos a precio completo en zona galerías. Con estas facilidades, el montaje se posiciona como una opción atractiva tanto para espectadores individuales como para celebraciones y visitas en grupo.

En este contexto de expansión artística y cercanía con el público, la integración de Gala Montes como Madre de Malinche en cuatro funciones los días 24 y 25 de enero se perfila como uno de los momentos más emotivos de la temporada. Su interpretación de este personaje simbólico promete sumar una nueva capa de sensibilidad a un musical que, desde su concepción, busca revisitar la historia desde una perspectiva contemporánea y profundamente emocional.

