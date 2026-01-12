Dialoga Sheinbaum con Trump sobre seguridad, comercio e inversiones

Conversación telefónica de 15 minutos

El 22 y 23 de enero, los equipos de trabajo del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos se reunirán en EU

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que sostuvo una muy buena conversación telefónica con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que hablaron de distintos temas, entre ellos, la seguridad con respeto a la soberanía de ambos países, sobre la disminución del tráfico de drogas, comercio e inversiones.

“Hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta, por ejemplo, se ha reducido 50 por ciento el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos. ¿Cómo se mide eso? Por las incautaciones que ellos hacen de fentanilo del otro lado de la frontera. Entonces, CBP, que es una agencia de los Estados Unidos, publica cuánto fentanilo han incautado del otro lado de la frontera, y éste se ha reducido en 50 por ciento en un año. Y también, incluso, las muertes por fentanilo en Estados Unidos se han reducido en alrededor de 43 por ciento.

“Y platiqué un poco del trabajo que hemos hecho en seguridad en México: los resultados —que son públicos— de la cantidad de laboratorios que se han incautado; el número de personas detenidas vinculadas con la delincuencia organizada; cómo han disminuido 40 por ciento los homicidios; el trabajo que se ha estado realizando conjunto, con base en el entendimiento, con respeto a nuestras soberanías. Y, al final, dijimos que ‘vamos a seguir colaborando’”, informó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Explicó que luego de las declaraciones de su homólogo estadounidense, decidió buscar una llamada, la cual se concretó este lunes por la mañana y en la que quedó claro que hay colaboración, coordinación en el marco de las soberanías y que se trabaja conjuntamente. Por ello, entre el 22 y 23 de enero, los equipos de trabajo del Grupo de Implementación de Seguridad entre México y Estados Unidos (GIS) se reunirán en Estados Unidos.

“Él todavía nos insistió en que ‘si nosotros lo pedíamos, que ellos podían ayudar en otros temas’. Le dijimos, ‘bueno, hasta ahora vamos muy bien, no es necesario. Además, está la soberanía de México y la integridad territorial’. Y lo entendió. Fue una conversación muy amable. Y acordamos que siguiera trabajando conjuntamente este Comité”, detalló.

La Presidenta señaló que la seguridad es un trabajo de ambos países, por lo que se ha establecido un entendimiento que se basa en cuatro principios: 1. Respeto a la soberanía e integridad territorial; 2. Responsabilidad compartida y diferenciada; 3.Respeto y confianza mutua y 4. Cooperación sin subordinación.

“El pueblo de México tiene que saber que, primero, que su Presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial, jamás; segundo, que buscamos coordinación, sin subordinación, como iguales, y tercero, que esto es permanente, ya llevamos casi un año de relación con el Presidente Trump y ha habido sus momentos”, comentó.

Agregó que durante la llamada conversaron sobre el caso de Venezuela, por lo que la Jefa del Ejecutivo Federal sostuvo que la postura de México está establecida en su Constitución Política.

Expuso que la conversación duró aproximadamente 15 minutos y en ella el Presidente Trump reconoció las acciones en materia de seguridad que se realizan en México y, además, concluyeron que volverían a sostener una conversación para tratar temas de comercio, así como sobre las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Durante la llamada telefónica, la Presidenta de México estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

Confianza en que integración económica mantenga el T – MEC

En el marco de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en un buen proceso para mantener ese acuerdo comercial, esto pese a las tensiones que pudieran presentarse.

La jefa del Ejecutivo señaló que en la conversación que esta mañana tuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que no profundizaron en el tema, pero se dijo segura que habrá una buena negociación porque mantener ese acuerdo conviene a los tres países.

“Tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena, va a ser buena. Yo tengo confianza en que este año se van a resolver, van a haber sus tensiones en ciertos temas, pero va a ser bueno”, apuntó.

Remarcó que su confianza se basa debido a que entre las tres naciones existe gran integración económica.

“El pueblo de México tiene que saber primero que su presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial, jamás. Segundo, que buscamos coordinación sin subordinación, como iguales. Y tercero, que esto es permanente, ya llevamos casi un año de relación con el presidente Trump y ha habido sus momentos”.

Frente a la relación con Washington, la mandataria destacó que se llamaría a una movilización social en caso de ser necesario. “Si es necesario llamar a una movilización, lo vamos a hacer, pero buscamos siempre el diálogo que nos permita avanzar”.

CSP se reunirá este miércoles con comisión de reforma electoral Claudia Sheinbaum informó que este miércoles sostendrá una reunión con la comisión encargada de elaborar la propuesta para la reforma en materia electoral. Ahí se tomarán algunas decisiones al respecto, indicó este lunes en la conferencia en Palacio Nacional.

En tanto, este lunes por la noche se llevó a cabo, como todos las semanas, el encuentro con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Congreso de la Unión, para conversar sobre las iniciativas que se enviarán para el siguiente periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo 1 de febrero.

Rechazó que un tema a tratar hoy sea la reforma electoral. Dijo que en esta ocasión únicamente abordará con los legisladores los tiempos, cuándo presentarla si se quiere que entre en vigor en 2027 o en 2030.

Más adelante, la mandataria comentó que se debe analizar la conveniencia o no de separar las elecciones intermedias de la del Poder Judicial.

El año pasado coincidieron el mismo día con los procesos de elección de representantes populares locales en Veracruz y Durango. Ocurrió que hubo casillas diferentes y “eso no está bien”.

Sheinbaum Pardo consideró que debe ser una sola casilla para ambas elecciones. La persona que hizo una fila no necesariamente va a ir a otra y en todo caso, si la decisión del Instituto Nacional Electoral es por modificar el año en que se deba elegir a los integrantes del poder judicial faltantes, previsto para 2027, se deberá modificar la Constitución.