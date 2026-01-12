México registra más de 200 casos de sarampión en una semana, al inicio de 2026

Suman 6 mil 374 casos y 24 defunciones

Ha transcurrido casi un año desde la detección del primer reporte del virus en el país, que se ha diseminado en 29 estados

De acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México inició 2026 como el país de América con más casos confirmados de sarampión con 6 mil 374 casos confirmados de sarampión y 24 defunciones. Tan sólo en una semana registró más de 200 reportes.

Al corte de la semana 53 con corte al 9 de enero, han transcurrido 330 días desde la detección del primer caso en el país, periodo en el que el virus se ha diseminado en 29 entidades, principalmente en el norte del territorio nacional, de acuerdo con el registro oficial de vigilancia epidemiológica.

¿Dónde se concentran los casos?

Las 24 defunciones asociadas a sarampión se concentran en cuatro entidades federativas. Chihuahua registra 21 fallecimientos, mientras que Durango, Sonora y Jalisco reportan una defunción cada uno. El boletín epidemiológico precisa que ninguna de las personas fallecidas contaba con antecedente de vacunación documentado.

Por volumen de casos acumulados, la mayor carga se localiza en el norte del país. Chihuahua concentra 4 mil 486 casos, la cifra más alta a nivel nacional. Le siguen Jalisco, con 637 casos; Guerrero, con 243; y Michoacán, con 242 casos confirmados.

Otros estados con cifras relevantes son Chiapas con 235 casos, Sonora con 113, Sinaloa con 90, Coahuila con 55 y Durango con 40. En la Ciudad de México se han confirmado 43 casos, mientras que Colima registra 32 y Morelos 25.

Entidades con menor número de casos son Baja California con 17, Campeche con 14, Estado de México con 12, Querétaro con 12, Tamaulipas con 12, Baja California Sur con 8, San Luis Potosí con 7, Oaxaca con 6, Nayarit con 6, Guanajuato con 4, Tabasco con 4, Nuevo León con 2, Quintana Roo con 2, Yucatán con 2 e Hidalgo con un caso confirmado.

Del total de 6 mil 374 casos confirmados, 51.2 por ciento corresponde a mujeres y 48.8 por ciento a hombres. El grupo de edad más afectado es el de uno a cuatro años, con 977 casos, equivalente a 15.3 por ciento del total, seguido del grupo de 25 a 29 años, con 724 casos, que representa 11.4 por ciento.

En cuanto al antecedente de vacunación, 91.2 por ciento de los casos, equivalente a 5 mil 813 personas, no contaba con antecedente vacunal documentado. Seis por ciento tenía una dosis de la vacuna SRP o SR y 2.8 por ciento contaba con dos o más dosis registradas en la Cartilla Nacional de Salud.

México, en el contexto regional e internacional

A diciembre de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó 224 mil 574 casos confirmados de sarampión en 179 países. La Región de las Américas concentró 5.7 por ciento del total mundial.

En la región, México se mantiene como el país con el mayor número de casos confirmados en 2025, con más de 5 mil 900 casos, por encima de Canadá y Estados Unidos, de acuerdo con los reportes regionales consolidados al cierre del año.

Inicio de la emergencia sanitaria

La actual emergencia sanitaria comenzó el 14 de febrero de 2025, cuando el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Oaxaca confirmó el primer caso positivo de sarampión en el país, en una menor de cinco años y ocho meses, residente de la región de Valles Centrales, sin antecedente vacunal. Seis días después, el 20 de febrero, el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Chihuahua notificó el segundo caso confirmado, correspondiente a un niño de nueve años y once meses, también sin antecedente de vacunación.

La vacunación sigue siendo la medida más eficaz de protección. En los últimos 25 años, la vacuna contra el sarampión ha evitado más de seis millones de muertes en América y se estima que ha prevenido alrededor de 15 millones de muertes en los últimos 50 años. No obstante, en 2024 la cobertura regional de la segunda dosis de la vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas (SRP2) fue, en promedio, del 79%, muy por debajo del 95% necesario para prevenir brotes.

Campaña en CDMX

En la Ciudad de México, para contener el virus, se mantiene activa una campaña de vacunación. La vacuna Triple Viral (contra el sarampión, rubéola y parotiditis) es gratuita, en todos los centros de salud pública.

Además, se ha intensificado la campaña de vacunación en la alcaldía Álvaro Obregón, que concentra el mayor número de contagios.

Se tienen tres módulos instalados: uno en Metro Observatorio, otro más en la terminal Barranca del Muerto, de la Línea 7 del Metro, y en la estación Vasco de Quiroga, de la Línea 3 del Cablebús.