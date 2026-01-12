México rompe récord histórico en la llegada de visitantes: 88.1 millones, de enero a noviembre

El ingreso de divisas generado por visitantes internacionales ascendió a 31 mil 220 mdd, 6.7% más que en el mismo periodo de 2024

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, de enero a noviembre de 2025, ingresaron al país 88.1 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento de 13.8 por ciento con respecto al año anterior.

“Los datos nos hablan de un año sin precedentes para el turismo en México, no sólo por la dimensión de las cifras, sino por la consistencia con la que se han sostenido a lo largo del año”, declaró.

Subrayó que conforme a las Encuestas de Viajeros Internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante los primeros 11 meses del año, el ingreso de divisas generado por visitantes internacionales ascendió a 31 mil 220 millones de dólares, cifra que refleja un incremento de 6.7 por ciento en contraste con el mismo periodo de 2024.

Indicó que únicamente en noviembre de 2025 ingresaron al país 8.79 millones visitantes, lo que representó un incremento de 15.6 por ciento respecto al mismo mes de 2024. Además, las divisas derivadas del gasto de visitantes sumaron 3 001.6 millones de dólares, 9 por ciento más que en el mismo periodo del año previo.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) puntualizó que, de enero a noviembre de 2025, el país recibió 42.6 millones de turistas internacionales, cifra superior en 5.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

Destacó que al cierre del periodo enero–noviembre de 2025, el gasto medio de las y los turistas de internación vía aérea alcanzó los mil 229.4 dólares, monto que equivale a un aumento de 5.9 por ciento frente al mismo lapso de 2024, así como de 22.1 por ciento en comparación con 2019.

Por otra parte, destacó que los distintos puertos del país recibieron 10.1 millones de excursionistas en crucero, lo que implicó un aumento de 12.3 por ciento respecto a 2024 y de 25.5 por ciento en comparación con 2019.

En ese mismo periodo, precisó que el ingreso de divisas por parte de excursionistas en crucero alcanzó 847.9 millones de dólares, equivalente a incrementos de 13.5 por ciento en relación con 2024 y de 53.8 por ciento frente a 2019.

“De acuerdo con la política impulsada por la Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, seguiremos promoviendo un modelo de turismo que genere Prosperidad Compartida y valor real en los territorios, beneficiando a comunidades, empresas y trabajadoras y trabajadores del sector”, finalizó.