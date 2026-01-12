Arrancan los octavos de final del Torneo Infantil de la Ciudad de México Ollamaliztli

Actividades rumbo al Mundial 2026

En el marco de las actividades rumbo a la Copa mundialista FIFA 2026, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, llevó a cabo este fin de semana los partidos correspondientes a los octavos de final del Torneo Oficial de Fútbol Infantil Comunitario Ollamaliztli, Etapa Interalcaldías, coordinado por la Secretaría de Turismo, el Instituto del Deporte (INDEPORTE) y el Subsistema de Educación Comunitaria PILARES.

En cuatro canchas ubicadas en el Deportivo Mixiuhca, de la alcaldía Iztacalco, jugaron cada 60 minutos, desde las 9 horas y hasta 16 horas, distintos equipos de las divisiones varoniles 2009-2010 y las femeniles 2013-2014 y 2011-2012.

Cabe recordar que la participación en el Torneo Ollamaliztli es totalmente gratuita durante todas sus etapas y cuenta con cuatro categorías de acuerdo al año de nacimiento de las y los participantes –de 2009 a 2016–.

Entre los equipos que se registraron para este fin de semana, se encuentran: Ford 20 y Villareal, de Álvaro Obregón; Amazonas, de Cuauhtémoc; Osunitas, de Gustavo A. Madero; Brena, de Tlalpan; Start, de Milpa Alta, y Zamora City, de Tláhuac; entre otros.

Asimismo, las y los ganadores del torneo recibirán premios enmarcados en la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, acceso a eventos exclusivos, becas para finalistas, productos oficiales de los patrocinadores, así como distintas experiencias que solo puede dejar un evento de talla internacional que no se vive todos los días.

Más de 3 mil 500 niñas y niños del Subsistema de Educación Comunitaria PILARES participan en este Torneo Oficial de Fútbol Infantil.