Gobierno de CDMX: la prioridad es el bienestar animal, no el conflicto inmobiliario

Situación del Refugio Franciscano

– Se rescataron 936 animales en total bajo estricta orden judicial por maltrato extremo y condiciones deplorables

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó este lunes una conferencia de prensa para informar sobre el estado actual de los animales rescatados el pasado 7 de enero en el Refugio Franciscano y desmentir información falsa difundida en redes sociales.

“Nuestra prioridad seguirá siendo la vida de los animales. Nos preocupa que se quiera usar el discurso de bienestar animal para defender intereses inmobiliarios o de otro tipo”, aseguró la mandataria. Precisó que el rescate fue ordenado por un Juez de Control tras documentarse condiciones de salud críticas y abandono.

Sobre el predio en Cuajimalpa (carretera México-Toluca km 17.5), Brugada Molina fue enfática: el Gobierno de la Ciudad no intervendrá en la disputa entre particulares y respetará la resolución judicial de restitución. Asimismo, garantizó que no se otorgará ninguna autorización para desarrollo inmobiliario en dicho terreno.

Compromiso con la Agenda Animalista: La Jefa de Gobierno anunció 10 acciones inmediatas:

Prohibición de espectáculos con violencia animal. Mercados libres de venta de animales. Jornadas masivas de esterilización y atención veterinaria. Mejora del Hospital Veterinario de la CDMX. Una clínica veterinaria en cada una de las 100 Utopías. Construcción de un nuevo hospital veterinario central. Albergue para 600 animales (listo en 4 meses). Creación de la «Utopía Canina». Presentación de la Ley de Regulación de Refugios (próximo miércoles). Gran jornada de adopción de caninos rescatados.

Informe de la Fiscalía y Seguridad Ciudadana: La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, informó que este es el caso de maltrato más grave documentado por la institución. Entre los hallazgos periciales destacan: fauna nociva (ratas), comida contaminada con heces, uso de medicamentos caducados, animales con caquexia, heridas abiertas y tumores no tratados.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, detalló que la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) cuenta con 90 nuevos módulos para atender hasta 900 animales adicionales.

Actualmente, en la BVA se resguardan 151 machos y 220 hembras del rescate, atendidos por 3 médicos veterinarios y 65 oficiales especializados.

Finalmente, Julia Álvarez Icaza, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), y Ana María Lomelí, coordinadora de Comunicación Ciudadana, informaron que se están integrando expedientes clínicos individuales y desmintieron las calumnias presentadas en redes sociales.

Mañana, 13 de enero, se recibirá a representantes del refugio y organizaciones civiles para continuar con el diálogo transparente.

Datos

El Gobierno de la Ciudad de México informa sobre el estatus actual de los ejemplares rescatados en el operativo del pasado 7 de enero y presenta la agenda de bienestar animal que se implementará de manera inmediata en la capital:

Estatus Actual de la Población Rescatada Tras la intervención supervisada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), se confirma la siguiente numeralia sobre la salud y resguardo de los animales:

Población Total Identificada: 936 animales.

Caninos rescatados el 7 de enero: 858 ejemplares (actualmente bajo observación clínica).

Distribución de resguardo:

371 animales en la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) en Xochimilco.

304 animales en el Refugio del Ajusco (Sedema).

183 animales en el refugio temporal de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Estado de Salud: Se identificaron 57 casos críticos que requirieron hospitalización inmediata por enfermedades degenerativas, dermatitis, sarna y tumores.

Decálogo de Acciones Inmediatas por el Bienestar Animal La Jefa de Gobierno anunció 10 ejes estratégicos para fortalecer la protección de los seres sintientes en la Ciudad de México:

Espectáculos sin violencia: Impulso a la prohibición definitiva de eventos que impliquen maltrato animal.

Mercados Libres: Erradicación total de la venta de animales en mercados públicos de la capital.

Esterilización Masiva: Jornadas permanentes de atención veterinaria gratuita en las 16 alcaldías.

Modernización Hospitalaria: Fortalecimiento integral del Hospital Veterinario de la CDMX.

Clínicas en Utopías: Construcción de una clínica veterinaria en cada una de las 100 Utopías de la ciudad.

Nuevo Hospital Central: Edificación de un centro de atención veterinaria en una zona céntrica y accesible.

Gran Albergue Metropolitano: Construcción de un refugio con capacidad para 600 animales (entrega en 4 meses).

Utopía Canina: Creación de un espacio especializado para la recreación y adopción canina.

Ley de Regulación de Refugios: Presentación de la iniciativa de ley para estandarizar la operación de albergues (próximo miércoles).

Jornada de Adopción: Apertura de una convocatoria masiva para encontrar hogares definitivos a los caninos rescatados.

El Gobierno de la Ciudad de México reitera que, conforme al Artículo 13 de la Constitución local, los animales son reconocidos como seres sintientes, por lo que su protección es una obligación institucional irrenunciable.