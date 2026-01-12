El suministro de agua en Ciudad Victoria, será reestablecido en las próximas horas: Conagua

Coordinación de gobiernos federal, estatal y municipal

Se reparó la fuga ocurrida durante los trabajos de excavación para la construcción de la Línea 2 del Acueducto Guadalupe Victoria

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa que la reparación de la fuga registrada el 10 de enero, en la línea 1 del Acueducto Guadalupe Victoria, derivada de los trabajos de construcción de la Línea 2, concluyó a las 14:45 horas del domingo 11 de enero.

Los trabajos de reparación se llevaron a cabo de manera coordinada entre los gobiernos federal, estatal y municipal desde el momento en que se presentó el incidente.

Durante las próximas horas, una vez que se normalicen los niveles en los sistemas de conducción y almacenamiento, el servicio de agua potable se restablecerá de manera gradual.

La Conagua refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para garantizar el derecho humano al agua y atender de forma oportuna cualquier eventualidad que afecte a la población.

Más de 900 millones para la restauración y saneamiento del río Tula

La restauración y saneamiento del río Tula es una de las 100 prioridades anunciadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su toma de protesta, el 1° de octubre de 2024.

En 2025, el gobierno de México avanzó en este objetivo mediante estrategias de largo plazo para atender retos prioritarios de la región, como la calidad del agua, la prevención de inundaciones, la remediación ecológica y la salud pública mediante la coordinación del sector ambiental federal y otras instituciones.

Entre los trabajos concretados en ese año, figuran la atención a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco, la reconstrucción de un kilómetro de bordos, el desazolve de 4 kilómetros de cauce y la plantación de 150 árboles y 1,400 plantas herbáceas para la revegetación de los márgenes del río.

para 2026, el gobierno Federal, en conjunto con el Gobierno de Hidalgo, destinarán más de 900 millones de pesos en espacio público, acciones que mejoren la calidad del agua, protección contra inundaciones, restauración de zonas ecológicamente degradadas y conservación de zonas forestales.

Como parte de las acciones para mejorar la calidad de agua en los ríos Tula y Salado destacan la construcción de 38 kilómetros de colectores de drenaje en la zona metropolitana de Tula, Atotonilco y Atitalaquia, el mejoramiento en la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco, la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la construcción de humedales de tratamiento.

También se reforzarán las acciones de inspección y vigilancia para prevenir y sancionar descargas contaminantes en la cuenca del río Tula, con la finalidad de dar continuidad a los operativos realizados en 2025, en los que se llevaron a cabo 53 inspecciones a industrias para verificar su cumplimiento de la normatividad ambiental.