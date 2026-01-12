Steven LaBrie incursiona en la música mexicana

La voz de Il Divo se viste de mariachi

El barítono lanza dos sencillos que rinden homenaje a nuestro país

Por: Asael Grande

El barítono y actual integrante de Il Divo, Steven LaBrie, ha incursionado como solista con el lanzamiento de dos sencillos que rinden homenaje a la música mexicana. El segundo tema que presentó en plataformas digitales fue una nueva versión de “Ya lo sé que tú te vas”, del maestro Juan Gabriel. Su debut como solista llegó con la clásica balada “El Triste”, bajo la producción de Ettore Grenci, reconocido por su trabajo con artistas como Laura Pausini, Natalia Lafourcade, Reik y Alejandra Guzmán.

“Yo soy de Texas, mi mamá es mexicana, entonces crecí escuchando música mexicana. Cuando tenía quince años empecé a cantar mariachi y buscaba agrupaciones que tocaran en vivo en bares para poder unirme a ellos. Con la música mexicana encontré mi pasión por cantar. En esta gira con Il Divo interpretamos solos que hablan de nuestras experiencias y pasiones, y yo quería presentar al mundo una canción mexicana. En marzo del año pasado decidí mudarme a Ciudad de México, empezar de cero y visitar a mi abuelo en Monterrey. Caminando por la calle me vino la inspiración de grabar estas dos canciones: El Triste y Ya lo sé que tú te vas. Son temas que hablan de despedidas, cambios de situación y de versiones de uno mismo que ya no existen. Por eso busqué en México a un productor y encontré a un amigo, Ettore Grenci, un italiano con el corazón en México, que quiso apoyarme en este proyecto como solista. Estas canciones son emblemáticas de la cultura mexicana y merecen toda la reverencia y respeto”, comentó el cantante, quien pronto visitará la Ciudad de México para promocionar su música y posteriormente continuará su gira mundial por Europa, Estados Unidos y Asia junto a sus compañeros de Il Divo.

“Estoy planeando más canciones que quiero grabar: una de Javier Solís, otra de Armando Manzanero. Estamos hablando de hacer un EP y también incluir temas inéditos. Estaré trabajando en casa de Ettore para componer con él y con otro autor, con el fin de hablar más de mi vida personal y crear canciones propias. La idea es seguir como integrante de Il Divo, porque amo esa parte de mi carrera, pero también, en los descansos o tiempos libres, me gustaría ofrecer conciertos como solista con música mexicana. Para eso necesito más repertorio, ya que quiero un concierto completo. Es un gran reto y tengo muchas ganas de concluir esta parte del proyecto”, agregó.

Steven LaBrie se integró a Il Divo en 2023, agrupación que ha alcanzado ventas globales superiores a los 30 millones de unidades. “He aprendido mucho con ellos. Mis compañeros llevan 22 años en el grupo y tienen gran experiencia. Yo he adquirido conocimientos sobre la industria, cómo producir música, mantener una calidad muy alta y montar un show. También estoy conociendo más gente que puede apoyarme en mis sueños. Este año vienen muchas cosas nuevas”, finalizó LaBrie, quien ha sido reconocido por Opera News como uno de los cinco barítonos líricos más destacados por su extraordinaria capacidad vocal.