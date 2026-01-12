Sheinbaum Pardo llama a Trump y pospone intervención militar directa

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Ante su aceptación a posponer sus ataques militares directos contra cárteles en territorio de México, el mandatario de EU insiste -revela la Presidenta- en que su ejército debe intervenir en México contra cárteles de la droga.

Sin embargo, en la llamada urgente realizada la mañana de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum -afirma un boletín posterior- le dejó en claro que ninguna de las dos alternativas es posible.

Todo esta vez ocurrió rápido, entre viernes y lunes pasados, y ante el anuncio del presidente Donald Trump de que había instruido a su secretario de Estado, el cubano-norteamericano Marco Rubio, preparar el ataque militar directo de EU a cárteles en territorio de México.

Impulsivo, Trump desató la alarma luego de que en una entrevista de fin de semana en la cadena conservadora Fox dijo al conductor el Sean Hannity que a pesar de que se habían obtenido grandes logros contra el tráfico de drogas no estaba totalmente contento con lo alcanzado por la presidenta Claudia Sheinbaum en México y que entonces quizá él tendría que finalmente combatir militarmente a cárteles en México.

“Hemos erradicado el 97% de las drogas que entran por agua… y ahora vamos a empezar a atacar por tierra… los cárteles controlan México…

“Es muy triste ver lo que le ha pasado a ese país, pero los cárteles controlan el país y matan a entre 250.000 y 300.000 personas cada año”.

Luego indicó que había instruido a su secretario de Estado, al cubanoamericano Marco Rubio, para conseguir los permisos constitucionales para hacerlo y avanzar en operativos militares hacia México.

El anuncio de Trump tomó a la presidenta Sheinbaum de gira por Guerrero, desde donde habló con el canciller Juan Ramón de la Fuente, a fin de que este se comunicara de inmediato con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Ambos hablaron casi de inmediato, pero sólo para dejar más inquietudes. Rubio dijo a De la Fuente que comentaría con Trump los razonamientos de la presidenta Sheinbaum basados en la defensa de la soberanía de México… pero que de entrada el presidente de los EU “requería (de la mandataria mexicana y su Gobierno) resultados tangibles” en su combate a cárteles y tráfico de drogas.

Es decir, Rubio dejaba abierta la posibilidad de ataques militares directos de EU en México si Washington consideraba que no se estaban cumpliendo sus metas de combate al narco.

Fue cuando se negoció la llamada telefónica directa entre Sheinbaum y Trump realizada la mañana de ayer.

“¿Qué motivó la llamada? (interrogó la mandataria)… que había tres veces que había declarado (Trump) que le interesaría más participación en la seguridad en México (es decir atacar a cárteles directamente)…

“Entonces, yo creo que en estas condiciones siempre es mejor buscar un diálogo (directo) en vez de solamente a través de los medios o de la comunicación pública… es mejor hablar por teléfono.

“Además, hay un antecedente de trabajo conjunto que se está haciendo entonces por eso solicitamos la llamada…

“Él fue receptivo en general… insiste en la participación de las fuerzas de Estados Unidos, siempre decimos que no es necesario y que además nosotros somos muy claros en la defensa de la territorialidad y que además hay colaboración que está funcionando, que no es necesario (el ataque militar directo a carteles) «.

-¿(entonces)… quedó descartada una acción militar con esta llamada?

«Sí, sí… digamos que quedó muy claro en la conversación que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco, siempre puedes declarar, ellos alguna otra cosa en algún momento y buscaremos una nueva llamada si es así», respondió la Presidenta.

Sí… pero…

Sin ser aguafiestas habría que decir que todos sabemos que el presidente Donald Trump puede cambiar de rumbo y decisiones en cualquier momento.

Que hoy tiene ya todos los requerimientos legales para justificar ante su Congreso e instancias judiciales y legales para atacar como quiere a cárteles en territorio mexicano. Que además cuenta con todo el poder militar y logístico, tecnológico para hacerlo sin tener baja alguna en sus tropas. Que luego de haber realizado un ataque sorpresivo y fulminante, relámpago, en Caracas para capturar al dictador Nicolás Maduro y después de ordenar ya una treintena de ataques a narco-embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico, con cientos de muertos, y de tener militarizada su frontera con México y de imponer una certificación constante hacia el gobierno de Claudia Sheinbaum -al que no se cansa de acusar estar bajo el control del narco-, y ante la celebración dentro de una semana, el martes siguiente, de su primer año de gobierno de su segundo mandato en la Casa Blanca, pues puede reconsiderar en cualquier momento lo que le dijo a Sheinbaum y atacar.

No habrá sorpresas si lo hace.

Crecen los problemas internos

Por si todo lo anterior no fuera suficiente para alterar el sueño presidencial de Sheinbaum, su reinal entorno vive la efervescencia del conflicto y de las confrontaciones.

Así circula ampliamente en redes un video en que la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (ciertamente muy afín a las lealtades de AMLO), pasa de largo dejando a al secretario de Seguridad Omar García Harfuch (de todos sabido el más cercano a Claudia) con la intención de saludarla.

¿Qué le debe uno a la otra? ¿el desprecio es por indicaciones desde Palenque? ¿están los comales como para echarse un tirito estos dos en el patio de la mandataria?

Y casi al parejo, llega un nuevo enfrentamiento judicial y político, mediático, entre el ex jefe de la oficina presidencial de AMLO, el junior Julio Scherer Ibarra, contra el ex fiscal y aspirante a embajador en Inglaterra, Alejandro Gertz, por enseñarle la lengua y hacerle feos gestos y señas malvadas desde su ventana.

Tooodo lo anterior sumado a la exigencia de los senadores panistas para que Adán Augusto López rinda cuentas del manejo del presupuesto multimillonario de la Cámara alta que opera discrecionalmente, y quizá no tan honesta ni éticamente, como presidente de la Junta de Coordinación Política.

En mi vecindad a todos esos casos se les llama pleitos de perros y gatos…

