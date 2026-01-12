Académica de la UAEMéx recibe el Premio Talento: Jóvenes Científicos e Investigadores

Yuliana Gabriela Román Sánchez, investigadora de la Facultad de Economía de la UAEMéx, resultó ganadora en el área de Ciencias Sociales, destacando por una labor investigativa de casi 15 años centrada en el análisis del mercado laboral de los jóvenes

Toluca, Méx.- Con una trayectoria cercana a los 15 años en la investigación, la académica de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Yuliana Gabriela Román Sánchez, fue distinguida con el Premio Talento: Jóvenes Científicos e Investigadores que otorga el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT). El galardón busca incentivar el talento científico y reconocer los méritos de jóvenes destacados en la entidad.

Román Sánchez obtuvo el premio en el área de Ciencias Sociales gracias a una sólida trayectoria de investigación centrada en el análisis del mercado laboral juvenil y sus múltiples vínculos económicos, sociales y familiares.

Explicó que su interés por estos temas surgió durante sus estudios de posgrado, al observar la dificultad que enfrentan los jóvenes para acceder a su primer empleo formal, aun cuando cuentan con estudios universitarios.

“Este grupo poblacional, que representa cerca de 30 millones de personas en México, tiene un impacto decisivo en el desarrollo económico, social y cultural del país. El primer empleo suele marcar la trayectoria laboral futura, por lo que analizarlo es fundamental para comprender el papel de las y los jóvenes en los distintos ámbitos donde participan”, señaló.

Además de su labor investigativa, la académica destacó que su mayor satisfacción profesional proviene de la docencia, especialmente al impartir asignaturas como Demografía Matemática, desde donde impulsa al estudiantado a continuar su formación en posgrado y acercarse a la investigación científica.

“Es un reto, porque les digo a mis alumnos que ellos serán las y los futuros investigadores. Tienen que leer, ampliar sus conocimientos y estar bien preparados, mantener la sinergia de investigar y construir vínculos; eso es muy importante”, puntualizó.

Finalmente, subrayó que el premio no solo reconoce la trayectoria profesional de quienes participan, sino que implica también el compromiso de continuar desarrollando investigaciones de calidad y de acompañar a nuevas generaciones en su inserción en la ciencia, consolidándola como un bien social.

En particular, dedico este reconocimiento a mis padres, Gabriela Sánchez Sánchez y Marcelino Román Salgado. “Los premios son reales, los apoyos existen y se puede lograr, pero nadie llega solo: la ciencia se construye en colectivo”, concluyó Yuliana Gabriela Román Sánchez.