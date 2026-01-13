Afores registran plusvalías históricas de 1.1 billones de pesos en 2025

Cantidad récord para el SAR

Suman tres años consecutivos dando plusvalías a los trabajadores, reporta la Consar

Las inversiones de las Afores se tradujeron en plusvalías históricas de 1 billón 141 mil 766 millones de pesos en 2025. Una cantidad récord para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que agrupa más de 70 millones de cuentas, de acuerdo a la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).

Las ganancias generadas por las Afores el alño pasado son el doble de las registradas en 2024, cuando alcanzaron los 556 mil 758 millones de pesos. Además, las administradoras de fondos suman tres años consecutivos dando plusvalías a los trabajadores, de acuerdo con información de la Consar.

De acuerdo con datos del organismo, las afores hilaron ocho meses consecutivos de rendimientos positivos en 2025; siendo abril el único mes que presentó minusvalías, a causa de la incertidumbre que se generó con la política de aranceles en Estados Unidos.

Y aunque las plusvalías de noviembre (32 mil 608 millones de pesos) y de diciembre (25 mil 452 millones de pesos) se moderaron, frente a niveles como los de septiembre u octubre (189 mil 459 y 142 mil 174 millones de pesos, en ese orden), la Consar resaltó que las plusvalías logradas en enero-diciembre de 2025 superaron en 105.1 por ciento a las que se alcanzaron en 2024.

Causa de las plusvalías en 2025

Las plusvalías históricas de las Afores son consecuencia de dos hechos principales: la reducción de la tasa de interés de Banco de México (Banxico) y el rendimientos de las bolsas de valores nacionales y extranjeras. Tales inversiones acaparan el 72% del dinero de los trabajadores.

Las decisiones de política monetaria de Banxico impactan a las Afores porque tienen más del 50% de los activos de los trabajadores en deuda de gobierno. Esto quiere decir que cuando baja la tasa de interés sube el valor del papel en poder de las Afores.

Por otro lado, las administradoras de fondos arriesgaron más en inversiones en bolsas de valores nacionales y extranjeras por el buen desempeño de los índices accionarios.

El año pasado, el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) tuvo un rendimiento anual de casi 30%, siendo el mejor año desde el 2009. En tanto que el FTSE BIVA tuvo un crecimiento de 27% anual el año pasado. Tal rendimiento estuvo por encima del Nasdaq, Dow Jones o S&P 500.

De la misma forma, las Afores aprovecharon el comportamiento de los índices estadounidenses. Los tres principales índices de Wall Street tuvieron un año positivo por el boom de la industria de la IA y acompañada del descenso en la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El S&P 500 tuvo un aumento de 16.4% en 2025; el Nasdaq registró un 20.4%; y el Dow Jones, un 13%.

El oro fue el gran ganador en los mercados financieros en 2025, con un desempeño un incremento de 43 por ciento en pesos, impulsado por la incertidumbre política y arancelaria global, y la ausencia del dólar como “refugio” efectivo durante el año

Seguidos con casi igual brío, los activos mexicanos consolidaron un año histórico, pues los Fibra (rentas de inmuebles) subieron un 38 por ciento; las acciones mexicanas, un 35 por ciento en promedio; ambas categorías se beneficiaron de que no se materializaron los escenarios pesimistas que dominaban a finales de 2024 y principios de 2025.

En renta fija, los bonos del gobierno mexicano de largo plazo sorprendieron, pues la baja agresiva de tasa de Banco de México empezó a capitalizarse, convirtiendo a los Udibonos en su mejor año de la historia, con una ganancia de 19.7 por ciento y a los Bonos M en su tercer mejor año, con 17 por ciento.

Mientras, que la deuda de corto plazo (Cetes 28) con apenas 8.6 por ciento, dejó muy atrás los dobles dígitos de rendimiento. Pues, por su naturaleza, esta categoría asimila rápido los recortes de tasas y termina pagando menos al inversionista, relató Ramsé Gutiérrez, codirector de inversiones en Franklin Templeton en México.

Cabe recordar que alrededor del 51 por ciento del ahorro de los trabajadores, que administran las 10 afores que operan en el país, lo invierten en valores gubernamentales.

En tanto, los mercados accionarios globales ofrecieron un premio de 5.9 por ciento en promedio.

Se convierten en motor de la economía

La Consar recordó que todas estas inversiones y ahorros de largo plazo en las Afore se traducen en un motor de la economía nacional al financiar proyectos productivos.

En días pasados, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), explicó que más allá del buen desempeño de los mercados financieros y de las Afores durante 2025, el rendimiento histórico del sistema se ubica por encima del 10% nominal y 5% real en promedio para todos los años.

“La perspectiva de largo plazo de inversión de las Afores permite aprovechar al máximo el desempeño de los mercados y optimizar los portafolios para generar este rendimiento real anual que es superior al de otras alternativas de inversión existentes en el mercado”, dijo.