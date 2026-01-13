Inicia Operativo Caminito de la Escuela en Naucalpan para un regreso seguro a clases

Participación de la Guardia Municipal

Naucalpan, Méx.- El gobierno de esta localidad, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, a fin de garantizar una movilidad segura, prevenir riesgos y contribuir a la erradicación de las violencias en los entornos escolares, a través de la Guardia Municipal dio el banderazo de salida al Operativo Caminito de la Escuela, en el marco del regreso a clases de miles de alumnos de distintos niveles educativos y docentes.

Desde las 05:00 horas del lunes 12 de enero, 300 elementos de la Guardia Municipal participaron en el arranque de este operativo, que inició en las inmediaciones del Conalep 1, con el objetivo de brindar cobertura y acompañamiento al regreso a clases de la niñez naucalpense.

Este operativo contempla la vigilancia y apoyo en aproximadamente 300 planteles educativos del municipio, por lo que los elementos de la Guardia Municipal se distribuirán en todo el municipio y darán apoyo permanente a la vialidad y seguridad de las escuelas de Naucalpan.

En San Rafael Chamapa, inició esta estrategia encabezada por elementos de proximidad para resguardar el regreso de las niñas, niños y jóvenes que acuden a alguno de los planteles educativos ubicados en el municipio.

En todo momento, la Guardia Municipal busca garantizar la integridad física de estudiantes, docentes y padres de familia. Del mismo modo, agilizar la movilidad vehicular en las principales avenidas y calles de Naucalpan, así como espacios de mayor tránsito.