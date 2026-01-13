Se fortalecen valores cívicos y la identidad nacional en Tlalnepantla

Izamiento de Bandera en la Explanada Municipal

Tlalnepantla. Méx.- Con el objetivo de fortalecer los valores cívicos y la identidad nacional entre la ciudadanía y los servidores públicos, el Presidente Municipal Raciel Pérez Cruz encabezó la ceremonia solemne de Izamiento de Bandera en la Explanada Municipal.

Durante el acto, el alcalde estuvo acompañado por integrantes del Cuerpo Edilicio; Miguel Ángel Bravo Suberville, Secretario del Ayuntamiento; Jorge Alberto Gómez Estrella, Comisario General de Proximidad y Seguridad Ciudadana; así como directoras y directores de las diversas áreas de la administración, quienes realizaron los honores correspondientes.

Con las notas de la banda de guerra de fondo, el lábaro patrio comenzó a subir para lucir en todo lo alto de la plaza Cívica y recordar a los asistentes la importancia de honrar la Bandera Nacional.

Los elementos de la Comisaría General de Proximidad realizaron el despliegue y la custodia de la Bandera Nacional, mientras que la banda de guerra ejecutó los toques reglamentarios.

Esta ceremonia se enmarca en el programa de fortalecimiento cívico que el Gobierno de Tlalnepantla promueve de manera permanente, con el fin de consolidar la unidad social y el reconocimiento a los símbolos que dan identidad a la nación.

Con la realización periódica de estos honores, la administración encabezada por Raciel Pérez Cruz reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones republicanas y la integración de los servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes cívicos hacia la comunidad.