Hay total apoyo de mexiquenses a Sheinbaum Pardo: Morena-Edomex

Unidad ante amenazas externas

Ecatepec, Méx.- “La soberanía no es un discurso, no se negocia, se defiende y desde el Estado de México levantamos la voz y nuestra enérgica protesta ante amenazas externas, hoy en cada distrito de la entidad mexiquense cientos o miles de ciudadanos nos manifestamos en unidad y apoyo a nuestra presidenta”.

Aseguró lo anterior, Luz María Hernández Bermúdez, presidenta del comité estatal de Morena en el Estado de México, quien llamó a organizarse y defender las políticas públicas del gobierno federal.

Acompañada de la alcaldesa Azucena Cisneros, Luz María Hernández, señaló que no es momento de pensar en nada que no sea la defensa del país y de su soberanía. En su mensaje de unidad fue bien recibido en los distintos distritos donde se realizaron eventos simultáneos.

Hernández Bermudez recordó que el presidente estadounidense Donald Trump ha reconocido el buen desempeño del gobierno mexicano y esto se ha logrado a través de cuatro ejes: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

Lamentó que la derecha, representada por el PAN, PRI y MC, fijen una postura entreguista hacia intereses extranjeros y en oprobio de los mexicanos, esa es traición a la patria, pero la 4T es defensa del honor, de los postulados de nuestra carta magna y de nuestra soberanía, ellos traicionan a México, nosotros defendemos a nuestro país, esa es la convicción de la cuarta transformación, finalizó.