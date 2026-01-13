¡BTS anuncia su esperado regreso!

Con una gira mundial de más de 70 fechas con producción en escenario 360°!

7 DE MAYO – ESTADIO GNP SEGUROS, CDMX

9 DE MAYO – ESTADIO GNP SEGUROS, CDMX

10 DE MAYO – ESTADIO GNP SEGUROS, CDMX

VENTA ARMY MEMBERSHIP: 22 y 23 de enero

VENTA GENERAL: 24 de enero

Hoy, la realeza del pop, BTS, anuncia su esperado regreso al escenario global con una gira mundial que abarcará 2026-2027. Será la gira global de K-pop más grande de todos los tiempos y la más extensa de su carrera, con 34 regiones y 79 shows, incluyendo presentaciones por primera vez en varias ciudades y marcando un capítulo histórico para el grupo y su base global de fans: ARMY.

La gira, promovida por Live Nation, comenzará el jueves 9 de abril con tres noches en Goyang, Corea del Sur, antes de dirigirse a Tokio, Japón. Luego, el tour llegará a Norteamérica con presentaciones en Tampa, FL, por primera vez el 25 y 26 de abril, iniciando con dos noches en el Raymond James Stadium antes de continuar por Norteamérica, Europa y Reino Unido. La gira incluye paradas en estadios con múltiples fechas en ciudades como Ciudad de México, Las Vegas, Londres, París, East Rutherford, Toronto, Chicago, Los Ángeles y más.

Este otoño, BTS llevará su gira a Latinoamérica y Asia, con paradas en Bogotá, São Paulo, Kaohsiung, Bangkok, Singapur y más, incluyendo presentaciones por primera vez en Bogotá, Buenos Aires y Kaohsiung. El grupo regresará a Australia a principios del próximo año para shows en Melbourne y Sídney. Los detalles de recintos y boletos para Latinoamérica, Asia y Australia se compartirán más adelante.

La gira contará con un diseño de escenario 360 grados, ofreciendo una experiencia inmersiva que coloca al público en el centro y aumenta la capacidad en cada recinto.

Estos shows marcan las primeras presentaciones principales de BTS como grupo desde su celebrada gira PERMISSION TO DANCE ON STAGE (2021–2022), que incluyó 12 conciertos en Seúl, Las Vegas y Los Ángeles. Como uno de los primeros grupos de K-pop en lograr un verdadero éxito global y romper récords de asistencia y recaudación, BTS continúa redefiniendo lo posible para el género con esta gira masiva.

La gira BTS World Tour, también trae hitos históricos en múltiples mercados: será el primer concierto principal de K-pop en Sun Bowl Stadium (El Paso, TX) y Gillette Stadium (Foxborough, MA), asimismo, el grupo se convertirá en el segundo acto musical en presentarse en Stanford Stadium (Stanford, CA), después de Coldplay. Además, será la primera vez que BTS actúe en Madrid y Bruselas, los primeros shows de K-pop en AT&T Stadium (Arlington, TX) y M\&T Bank Stadium (Baltimore), y su debut en el icónico Tottenham Hotspur Stadium de Londres, consolidando esta gira como una de las más importantes de 2026.

BOLETOS: Disponibles desde el jueves 22 de enero mediante preventa ARMY MEMBERSHIP, con fechas selectas en preventa el viernes 23 de enero. La venta general comenzará el sábado 24 de enero en http://livenation.com/. En México la venta será a través de https://www.ticketmaster.com.mx/.

Los miembros ARMY (US o GLOBAL) deben registrarse en Weverse antes del 18 de enero a las 3:00 PM PT / 6:00 PM ET / 11:00 PM GMT / 19 de enero a las 12:00 AM CET para verificar su membresía. El acceso a la preventa varía según el tipo de membresía. Más información en http://btsworldtourofficial.com/.

Sólo los miembros ARMY registrados podrán acceder a la preventa. Se debe ingresar un número de membresía ARMY de 9 dígitos (comenzando con BA) para desbloquear el acceso. Para shows en EE.UU., Canadá y México, se puede usar membresía US o GLOBAL. Para Reino Unido y Europa, se requiere membresía GLOBAL.

Fechas y Preventa BTS WORLD TOUR 2026

25/04/2026 Tampa, FL Raymond James Stadium 22 enero 2026 9:00 AM EST

26/04/2026 Tampa, FL Raymond James Stadium 22 enero 2026 9:00 AM EST

02/05/2026 El Paso, TX Sun Bowl Stadium 22 enero 2026 3:00 PM MT

03/05/2026 El Paso, TX Sun Bowl Stadium 22 enero 2026 3:00 PM MT

07/05/2026 Ciudad de México, MX Estadio GNP Seguros 22 enero 2026 9:00 AM CST

09/05/2026 Ciudad de México, MX Estadio GNP Seguros 22 enero 2026 9:00 AM CST

10/05/2026 Ciudad de México, MX Estadio GNP Seguros 23 enero 2026 9:00 AM CST

16/05/2026 Stanford, CA Stanford Stadium 22 enero 2026 11:00 AM PST

17/05/2026 Stanford, CA Stanford Stadium 22 enero 2026 11:00 AM PST

23/05/2026 Las Vegas, NV Allegiant Stadium 22 enero 2026 1:00 PM PST

24/05/2026 Las Vegas, NV Allegiant Stadium 22 enero 2026 1:00 PM PST

27/05/2026 Las Vegas, NV Allegiant Stadium 23 enero 2026 1:00 PM PST

26/06/2026 Madrid, ES Riyadh Air Metropolitano 22 enero 2026 2:00 PM CET

27/06/2026 Madrid, ES Riyadh Air Metropolitano 22 enero 2026 2:00 PM CET

01/07/2026 Bruselas, BE King Baudouin Stadium 22 enero 2026 1:00 PM CET

02/07/2026 Bruselas, BE King Baudouin Stadium 22 enero 2026 1:00 PM CET

06/07/2026 Londres, UK Tottenham Hotspur Stadium 22 enero 2026 1:00 PM GMT

07/07/2026 Londres, UK Tottenham Hotspur Stadium 22 enero 2026 1:00 PM GMT

11/07/2026 Múnich, DE Allianz Arena 22 enero 2026 1:00 PM CET

12/07/2026 Múnich, DE Allianz Arena 22 enero 2026 1:00 PM CET

17/07/2026 París, FR Stade de France 22 enero 2026 3:00 PM CET

18/07/2026 París, FR Stade de France 22 enero 2026 3:00 PM CET

01/08/2026 East Rutherford, NJ MetLife Stadium 22 enero 2026 11:00 AM EST

02/08/2026 East Rutherford, NJ MetLife Stadium 22 enero 2026 11:00 AM EST

05/08/2026 Foxborough, MA Gillette Stadium 22 enero 2026 3:00 PM EST

06/08/2026 Foxborough, MA Gillette Stadium 22 enero 2026 3:00 PM EST

10/08/2026 Baltimore, MD M\&T Bank Stadium 22 enero 2026 1:00 PM EST

11/08/2026 Baltimore, MD M\&T Bank Stadium 22 enero 2026 1:00 PM EST

15/08/2026 Arlington, TX AT\&T Stadium 22 enero 2026 3:00 PM CST

16/08/2026 Arlington, TX AT\&T Stadium 22 enero 2026 3:00 PM CST

22/08/2026 Toronto, ON Rogers Stadium 22 enero 2026 1:00 PM EST

23/08/2026 Toronto, ON Rogers Stadium 22 enero 2026 1:00 PM EST

27/08/2026 Chicago, IL Soldier Field 22 enero 2026 11:00 AM CST

28/08/2026 Chicago, IL Soldier Field 22 enero 2026 11:00 AM CST

01/09/2026 Los Ángeles, CA SoFi Stadium 22 enero 2026 3:00 PM PST

02/09/2026 Los Ángeles, CA SoFi Stadium 22 enero 2026 3:00 PM PST

05/09/2026 Los Ángeles, CA SoFi Stadium 23 enero 2026 3:00 PM PST

06/09/2026 Los Ángeles, CA SoFi Stadium 23 enero 2026 3:00 PM PST

SOBRE BTS:

BTS, acrónimo de Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, es una boyband surcoreana nominada al GRAMMY que ha conquistado millones de corazones desde su debut en junio de 2013. Los miembros son RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Reconocidos por su música auténtica y autoproducida, sus actuaciones de primer nivel y su interacción con los fans, se han consolidado como iconos del pop del siglo XXI, rompiendo innumerables récords mundiales. Han liderado campañas como LOVE MYSELF y discursos en la ONU, movilizando millones de fans (ARMY), logrando seis sencillos No.1 en Billboard Hot 100 desde 2020 y agotando estadios en todo el mundo. Fueron nombrados “Entertainer of the Year” por TIME en 2020 y son cinco veces nominados al GRAMMY, además de recibir premios como Billboard Music Awards, American Music Awards (Artista del Año 2021) y MTV Video Music Awards. BTS lanzará nueva música en la primavera de 2026, marcando un regreso histórico en la cultura pop.