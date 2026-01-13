La exclusividad de tiendas Costco, un fraude

Abuso y malos tratos a clientes

Fenómenos virales, por su panadería y comida rápida, son historia

Por José Luis Montañez

Por décadas, las tiendas Costco ganaron fama por la calidad en sus productos, la atención al público lo limpio y cor décadas, las tiendas Costco ganaron fama por la calidad en sus productos, la atención al público y lo limpio y cuidado de sus instalaciones, por lo que tener una membresía de estos comercios era casi un lujo y una señal de tener un buen nivel de vida, Pero actualmente, la imagen de Costco se ha venido deteriorando por los productos “chafa” que vende y la mala atención de su personal.

Esto hace que los consumidores la piensen dos veces antes de ir a comprar a estas tiendas de origen estadounidense, que ganaron terreno hace años en la percepción pública, sobre todo en redes sociales, donde varios de sus productos se convirtieron en auténticos fenómenos virales.

En los últimos años, los pasteles, galletas, pan de muerto y su comida rápida protagonizaron videos y publicaciones que detonaban oleadas de consumo masivo -y en ocasiones, conflictos entre clientes-. Las imágenes de personas haciendo fila desde la madrugada o discutiendo por un postre se volvieron parte del imaginario colectivo, donde comprar en Costco era casi un acto social.

Costco se apoya en la viralidad orgánica de sus productos y en la percepción de exclusividad de su club con sus dos tipos de membresía para poder comprar en sus tiendas: la dorada y la ejecutiva, con un costo de 600 pesos y 1,200 pesos, respectivamente.

Especialistas consideran que la popularidad de la tienda de club de precios se debe ver desde varias aristas: su estrategia comercial, el aspecto psicológico y la percepción que tiene el consumidor en torno a la marca.

Costco basa su operación en volúmenes altos de venta, empaques eficientes y un catálogo rotativo de productos. Esto permite reducir costos logísticos y ofrecer supuestos precios bajos de forma constante. Su surtido incluye electrónica, línea blanca, muebles, abarrotes, vinos y licores, artículos de salud, belleza y productos para negocios.

Erika Villavicencio-Ayub, directora de la consultora Dser Organizacional e investigadora en la UNAM, comenta que la empresa se ha posicionado en la mente del consumidor por la estrategia que utiliza.

Otro factor es la percepción que los consumidores tienen de Costco y su marca propia Kirkland: “calidad y estatus”. Muchos tienen la creencia de que no cualquiera va a esa tienda, porque se requiere de una membresía especial y eso también influye “muchísimo” en la parte psicológica.

“Si juntas todas las herramientas que se están usando para conseguir el objetivo, aun cuando no para el beneficio directo del consumidor, éste opera en automático, llevando lo que las campañas quieren que lleves”, expuso.

Buenos precios, una mentira

En lo referente al departamento de farmacia, es una mentira que el Costco tenga buenos precios, pues está probado y comprobado que venden los medicamentos al precio máximo al público que viene en la caja del medicamento y mucha gente de la tercera edad que vive en los residenciales o que tiene capacidad económica va esa tienda confiando en un buen servicio, pero es una mentira.

La cereza del pastel la vinieron a colocar las famosas roscas de Reyes, que la cadena Costco mandó hacer por cientos de miles a la India, o sea, vendieron en México roscas de Reyes producidas en las panaderías de la India por cuestión de economía y que venden en 429 pesos y los revendedores las dan en 1,200 y 1,500 y lo peor es que hay gente que las paga.

Pero, oh sorpresa se llevaron los dueños de Costco y los revendedores en este inicio de año, porque las roscas se les quedaron por miles en las bodegas, pues la gente ya no las compró masivamente, como en años anteriores.

Hasta el día 12 de enero no había quien se acercara a comprar las famosas roscas que estaban ahí botadas y que se empezaron a echar a perder, obviamente, pues no se explica cómo un producto que puede ser fabricado en México y puede beneficiar a los productores locales de pan, lo mandan a hacer a la India, así cínica y descaradamente, y la Profeco no hace nada.

Así pues, los revendedores compraron roscas por cientos y se quedaron con el producto porque las personas se pusieron ahora sí de acuerdo y no compraron nada o fue mínima la compra que hicieron.

El Costco ya no tiene los productos que tenía antes ni en lo que es electrónica, como pantallas, refrigeradores, estufas, lavadoras, pues se ve que son saldos de las tiendas de Estados Unidos lo que ahora exhiben y venden en estos comercios.

La ropa que vendían era muy buena, pero ahora son prendas hechas en Bangladesh, en la India; es increíble que se encuentren etiquetas de Perú o de Guatemala y de China, obviamente, pues estos son los principales productores.

Estas tiendas ahora son unos supermercados “chafas”, donde se defrauda todos los días a miles de miembros que poseen una credencial, que la compran cada año, y que ese volumen de dinero es utilizado por los dueños de esas tiendas para hacerse cada día más millonarios.

Costco es una empresa que opera bajo el formato de mayoreo y de medio mayoreo. Arribó a México en 1992, con su primera unidad en Satélite, Estado de México. Actualmente cuentan con 42 bodegas, 18 gasolineras, además de una óptica, un centro de distribución y su canal en línea. Emplea a 13,000 personas en el país.