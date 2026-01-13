ARTESANAS Y ARTESANOS DE MÉXICO TEJEN EL RÉCORD GUINNESS DE LA EXPOSICIÓN DE BORDADOS Y TEJIDOS MÁS GRANDE DEL MUNDO

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, subrayó que el Récord Guinness reconoce el trabajo colectivo de los 32 estados del país y posiciona a México a nivel internacional como una nación con una identidad cultural viva y ligada a su riqueza textil

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que dicho logro representa un momento clave para la política cultural nacional, al reconocer al bordado como un patrimonio vivo y una de las prácticas textiles más antiguas y significativas de México

En la exposición se exhibieron 3 mil 809 piezas textiles elaboradas por más de 200 artesanas y artesanos de los 32 estados; al momento del conteo oficial se contabilizaron 3 mil 106 piezas, cifra con la que México obtuvo y certificó el Récord Guinness

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, anunciaron que México obtuvo oficialmente el Récord Guinness por la Exposición de Bordados y Tejidos Más Grande del Mundo, tras recibir la certificación internacional que acredita la hazaña cultural y artesanal sin precedentes.

“Esta exposición de bordados y tejidos más grande del mundo no es solo un reconocimiento en un papel, es el reconocimiento a un país entero. Hoy lo lograron 32 estados, 32 secretarias y secretarios de Turismo y de Cultura que comparten un tapiz: el mosaico de México”, subrayó la titular de Sectur.

Por su parte, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, resaltó que el logro representa un momento clave para la política cultural del país, al reconocer al bordado como un patrimonio vivo y una de las prácticas textiles más antiguas y significativas de México.

“La diversidad de México también se escribe en hilo”, señaló, al destacar que los diseños incorporan motivos florales, geométricos y simbólicos que dan cuenta de la cosmovisión de los pueblos originarios. Añadió que el trabajo conjunto entre Cultura

y Turismo refleja una visión compartida: “El turismo no es solo un destino; es identidad, memoria y comunidad viva”.

En conferencia de prensa en el Complejo Cultural Los Pinos, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que dicho reconocimiento posiciona a México en el escenario global, al demostrar la fuerza creativa, artística y textil del país, y se convierte, además, en una herramienta para fortalecer la Marca País a través de su patrimonio cultural.

“La riqueza textil es una de las expresiones más profundas de nuestra identidad; es cultura, historia, creatividad y orgullo nacional”, afirmó, al destacar el valor del talento creativo que existe en las comunidades artesanas.

En esta exposición participaron artesanas y artesanos provenientes de los 32 estados del país, sumando más de 200 creadoras y creadores que aportaron un total de 3 mil 809 piezas exhibidas, todas ellas elaboradas conforme a los criterios establecidos por Guinness World Records. No obstante, para efectos del conteo oficial y al momento de la verificación, se contabilizaron 3 mil 106 piezas, cifra con la cual se alcanzó y certificó el Récord Guinness. Todas las piezas fueron elaboradas sobre lienzos de 15 centímetros por 15 centímetros, utilizando hilos de más de cuatro colores y técnicas ancestrales como el pepenado, el telar de pedal, el punto atrás, el cruzado con petatillo, la cadenita, el punto de cruz, el deshilado, el bordado de relleno, entre otras.

“Este no es un logro del gobierno federal; es el resultado del trabajo de muchas manos de artesanas y artesanos. Muchas felicidades y mi reconocimiento a todas y todos ustedes. ¡Que viva México y que viva la cultura!”, concluyó.

Por su parte, el juez certificador de Guinness World Records, Alfredo Arista, explicó que para validar este intento oficial fue necesario cumplir con requisitos específicos, incluyendo un mínimo de 2 mil piezas y la verificación de que cada una fuera una obra de arte textil legítima. Añadió que para ello se contó con especialistas que revisaron pieza por pieza hasta constatar el cumplimiento total de los criterios establecidos.

“Tras este proceso, puedo dar la cifra oficial: 3,106 piezas exhibidas en la muestra de bordados más grande del mundo”, anunció.

Finalmente, expresó: “Me complace dar la bienvenida a la Secretaría de Turismo del Gobierno de México y a todas las artesanas y artesanos que hicieron posible este récord, a la familia de Guinness World Records. A partir de hoy, son oficialmente asombrosos. Muchas felicidades”.

La exposición se concibe, además, como un espacio único para reunir a bordadoras, bordadores, artesanas, artesanos y colectivos culturales de todas las regiones del territorio, fomentando la valoración del trabajo manual, la identidad regional y la preservación de técnicas y tradiciones ancestrales que han pasado de generación en generación.

La muestra estará abierta al público en la planta baja de la Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos, de martes a domingo, de 10 a 18 h, hasta el 1 de febrero, y permitirá apreciar la enorme riqueza y diversidad de estas expresiones, desde los bordados tradicionales hasta las propuestas contemporáneas, resaltando la maestría y el talento de cada creadora y creador.

Durante la conferencia de prensa se contó con la presencia del vicepresidente de Asetur y secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García; la enlace de Guinness World Records en México, Ingrid Paola Rodríguez Borja; la artesana de Santa Cruz, Tlaxcala, Alicia Escobar Álvarez; la artesana de Puebla, Gloria Espíritu de la Cruz; la artesana de Querétaro, Marisol Miguel García; así como secretarias y secretarios de Turismo de los estados, entre otros.