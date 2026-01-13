Disminuyen homicidios dolosos y robo de vehículos en 15 municipios del oriente

Mando unificado contribuye a la paz

La Mesa de Paz coordina esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno para prevenir ilícitos en esa zona de la entidad mexiquense

Valle de Chalco, Estado de México.- Con el Mando Unificado Oriente, estrategia de las Mesas de Paz que encabeza diariamente la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se logró una reducción del 53 por ciento el robo de vehículos y del 24 por ciento en homicidios dolosos en los 15 municipios de la región donde se implementa.

“Iniciamos esta semana en #ValleDeChalco, en donde realizamos la Mesa de Paz con los 15 municipios que integran el Mando Unificado Oriente.

En la reunión, el general Alcántara, Coordinador del Mando Unificado, compartió que desde la implementación de esta estrategia, se cuenta con una disminución del 53% en robo de vehículo y del 24% en homicidio doloso.

El trabajo conjunto de las autoridades de los tres órdenes de gobierno es fundamental para continuar el avance en materia de seguridad en la Zona Oriente”, dijo la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en redes sociales.

Durante la sesión de la Mesa de Paz, el General Alejandro Alcántara Ávila, Coordinador del Mando Unificado Oriente, informó que estos resultados derivan de la coordinación permanente entre fuerzas federales, estatales y municipales, así como de la instalación de puntos estratégicos de vigilancia y monitoreo para inhibir delitos de alto impacto.

La estrategia impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y respaldada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, integra a elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal y corporaciones municipales, quienes realizan labores de vigilancia focalizada en colonias consideradas prioritarias.

El despliegue del Mando Unificado Oriente abarca los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Naucalpan, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Tultitlán y Coacalco, donde se han reforzado patrullajes, filtros de revisión y acciones de inteligencia.

A la Mesa de Paz número seis del año, asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; el General Alejandro Alcántara Ávila; así como José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México.

También participaron representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, así como Presidentas y Presidentes municipales de la región.