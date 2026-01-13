Sheinbaum destaca incremento de cirugías y consultas de especialidad en IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE

Formación de más especialistas

“Lo público tiene que ser de absoluta calidad y atención digna a todas y todos, eso significa que el acceso a la salud es un derecho”, resaltó

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el incremento en cirugías y consultas de especialidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como en el IMSS Bienestar, como resultado de la formación de más especialistas y del reconocimiento del acceso a la salud pública como un derecho de las mexicanas y los mexicanos.

“Esto es resultado de un reconocimiento de lo público y de que lo público tiene que ser lo mejor, que está bien que haya medicina privada, que quien quiera ir y tenga dinero para ir a la medicina privada lo pueda hacer, pero lo público tiene que ser de absoluta calidad y atención digna a todas y todos los mexicanos, eso significa que el acceso a la salud es un derecho”, resaltó en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Agregó que la meta son Servicios Universales de Salud, con el objetivo de que las y los derechohabientes puedan atenderse en cualquiera de las tres instituciones, lo que permitirá que haya más colaboración y una mejor atención. Para ello, señaló, es indispensable fortalecerlos con más Centros de Salud, hospitales, incluyendo de especialidad, compra de equipos, quirófanos, entrega de medicamentos con las Rutas de la Salud y continuar trabajando de manera integral.

“Para eso, todos los servicios tienen que estar al 100, pero queremos un sistema universal de salud que va a permitir que los tres servicios colaboren y podamos dar todavía una mejor atención”, explicó.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, dio a conocer que como parte de la Estrategia 2-30-100, en 2025 se realizaron 14 millones más de atenciones médicas que en 2024: 1.79 millones de cirugías, 29.2 millones de consultas de especialidad y 104 millones de consultas de Medicina Familiar.

Explicó que, actualmente se realizan 60 por ciento más cirugías que en 2018, es decir 670 mil cirugías adicionales. En el caso de las consultas de especialidad, se incrementó en cerca de 10 millones más que en 2018, es decir un incremento del 48 por ciento; en consultas de medicina interna, 18.3 millones más que en 2018, lo que representa 21 por ciento más. Anunció que, para 2026 la meta es realizar 2.15 millones de cirugías, 32 millones de consultas de especialidad y 108 millones de Medicina Familiar.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó que en 2025 se realizaron 308 mil 579 procedimientos respecto a la meta de 300 mil. En el caso de las consultas se ofrecieron 24 millones 291 mil 189, respecto al objetivo de 24 millones. Estos resultados, expuso, se deben a medidas como la reparación de 49 quirófanos, a los que se sumaron 28 más, se intensificaron las jornadas quirúrgicas y se ampliaron de forma voluntaria los horarios laborales del personal.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, destacó que en 2025 superaron la meta al otorgar más de 51 millones de consultas, lo que representa 103 por ciento de la meta anual de 50 millones; más de 6 millones de consultas de especialidad, es decir 123 por ciento de la meta de 5 millones; se realizaron más de 250 trasplantes y más de 500 mil partos, además fueron inaugurados 15 hospitales y cuatro Centros de Salud. También se incorporaron 2 mil 731 enfermeras y enfermeros, así como 3 mil 293 médicas y médicos especialistas.

Agregó que el objetivo para el presente año es realizar una ampliación hospitalaria con el Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México, que iniciará operaciones en febrero; el Hospital General Agustín O’ Horán en Mérida, Yucatán, en marzo; el Hospital General de Ciudad Madero, Tamaulipas, en marzo, así como el Hospital General de Jiutepec, Morelos, en febrero. En materia de abasto de medicamentos, con las Rutas de la Salud en los últimos cuatro meses de 2025 se entregaron más de 115 millones de piezas, logrando el abasto mensual de 8 mil 440 Centros de Salud y 646 hospitales del IMSS Bienestar.

Y para este año, el próximo lunes 19 de enero comienza la distribución de 13 millones de piezas para el segundo y tercer niveles de atención, mientras que el lunes 26 de enero se entregarán 14 millones en el primer nivel de atención.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, anunció la creación de un Centro Diagnóstico de Alta Especialidad, que beneficiará a pacientes con tres equipos PET-CT que realizarán 90 estudios al día y cinco equipos de resonancia magnética que llevarán a cabo 100 estudios diarios. Este Centro estará ubicado en la zona de los Institutos Nacionales de Salud en Tlalpan, Ciudad de México, a un lado de la Comisión Nacional de Bioética, donde también se construye una central de mezclas, además de que contará con central de enfermeras, salas de control, un cuarto azul y área vestibular.

“Importante, debatir sobre inteligencia artificial”

Claudia Sheinbaum Pardo remarcó la necesidad que este mismo año se debata a escala nacional el tema de la inteligencia artificial (IA), sobre todo a fin de que los usuarios puedan conocer si algún contenido fue desarrollado con esa herramienta.

Al referirse al tema debido a que se ha usado IA para tratar de defraudar a la ciudadanía, como a beneficiarios de programas sociales, la mandataria desmintió que los mensajes que se han creado referentes al programa Mujeres Bienestar correspondan a su administración.

“Tenemos que generar algo que no tiene que ver con los medios, sino con los fraudes, a parte del gabinete de seguridad, y particularmente con la IA que parecen reales. Es un muy buen debate el tema de la IA y cómo garantizar que la gente sepa que fue generado por IA”.

Y es que si bien, dijo, cuando se genera un producto con esa tecnología, las propias plataformas advierten que se usó la IA, en ocasiones los mensajes son tan pequeños que no son advertidos por los usuarios. “Se va uno con la finta”.

La jefa del Ejecutivo rechazó que haya un intento de su gobierno por censurar, por el contrario, aclaró, “es un tema que tiene que garantizarse el derecho a la información y que tiene que ver con un delito que es el fraude”, de ahí la necesidad de debatir.