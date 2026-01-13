María Elisa Gallegos reafirma su lugar en el teatro musical con Matilda

Se apuesta por el talento

Dará vida a la Srita. Miel, personaje clave en la entrañable historia

Por Arturo Arellano

Con una sólida trayectoria en el teatro musical y una voz reconocida por su fuerza, sensibilidad y versatilidad, María Elisa Gallegos se integra al elenco de MATILDA, el nuevo musical producido por Alejandro Gou, que llegará al Centro Cultural Teatro 1 a partir del 13 de marzo, con funciones de viernes a domingo durante 12 semanas. En esta esperada producción, María Elisa Gallegos interpreta a la Srita. Miel, uno de los personajes más entrañables del musical: una maestra noble, empática y valiente, cuya ternura y fortaleza emocional se convierten en un refugio para Matilda.

Para María Elisa, este proyecto representa mucho más que una simple participación en una obra de teatro. Se trata del cumplimiento de un sueño que ha llevado consigo desde la infancia. «Es un musical que conocemos en mi casa desde que nací, algo que vi desde muy chiquita. Quería ser Matilda y que la Señorita Miel me adoptara», comenta con la emoción de quien revive momentos preciosos de su infancia. «Es un musical que no pasa de moda. La obra musical en Londres sigue vigente y no se acabó la temporada desde 2011. Es algo muy fuerte», añade enfatizando la trascendencia de esta producción a nivel mundial.

​

La llegada de la película musical a Netflix fue un catalizador importante en la preparación de la actriz. «Fui a la audición de buenas que ya conocía la película musical que salió en Netflix. Me ayudó mucho a conocer estas canciones que te ponen la piel chinita. Son muy bien escritas», relata María Elisa sobre cómo la cinta de streaming reforzó su conexión con la historia. «Ahora veo una Matilda más humana, una Señorita Miel que pasa por muchas cosas. Se identifica con Matilda porque sufre el rechazo de sus papás, o de la tía en su caso», comenta sobre las nuevas capas de profundidad que descubre en el personaje.

Analizando a la

Señorita Miel

Al aceptar el papel, María Elisa se sumergió en un análisis profundo del personaje. «Al analizar este personaje, veo sus partes sensibles, su soledad, inseguridad y su parte maternal linda. Esa maestra ideal que todos queremos tener», describe la interpretación que ella está forjando. Para levantar el nivel interpretativo, ha estudiado meticulosamente las versiones consagradas. «He visto videos en YouTube de las actrices que lo han interpretado en el teatro. Es increíble su nivel actoral, elevadísimo, tanto en sus voces. Yo quiero alcanzar eso. Estoy súper ansiosa de hacer este papel», expresa con determinación. «La actriz de la película y la actriz del musical de Netflix hacen trabajos maravillosos. Mi objetivo es ese», añade como referencia de excelencia a la que aspira.

Lo que diferencia su aproximación es la autenticidad que desea traer al papel. «Quiero que todo venga de mis herramientas como actriz y de mis vivencias como maestra de canto», subraya María Elisa, haciendo énfasis en que su interpretación nacerá de su experiencia personal y formación profesional.

La dirección de Nick Evans

y la adaptación al español

La actriz expresa una admiración profunda por quien dirigirá la producción. «Me va a dirigir Nick Evans, que viene de Londres. Eso me emociona muchísimo, porque tiene mucha experiencia», comenta con entusiasmo sobre el director que ha trabajado en las versiones internacionales de la obra. Para ella, esta oportunidad trasciende lo laboral. «Esto es más allá de un trabajo. Es una experiencia de vida», afirma convencida.

Respecto a la adaptación al español, María Elisa tiene esperanzas de que se mantengan elementos icónicos. «Estaría increíble que fuera como el doblaje latino con el que crecimos, pero hasta ahora es una adaptación del libreto de Broadway al español. Estará muy bien contado. Ojalá se puedan añadir esas frases icónicas que conocemos», manifiesta su deseo de preservar la esencia que marcó a su generación. Sin embargo, reconoce los méritos de la nueva versión: «La ventaja es que es la misma historia, está nutrida por más canciones, más detalles», destaca sobre la riqueza de la producción mexicana.

Un elenco de primer nivel

María Elisa habla con admiración del talento que rodea su participación en Matilda. Sobre Jaime Camil, quien interpreta a Tronchatoro, comenta: «Bien talentosos mis compañeros. Jaime Camil como Tronchatoro, lo conozco porque lo vi en televisión interpretando a una mujer, a Eva. Pero es un actor de teatro musical que brilló en Broadway en Chicago. Lo da todo, está muy bien preparado. Me emociona hablar con él sobre el tema, porque no cualquiera ha llegado a Broadway».

También tiene palabras elogiosas para Verónica Jaspeado, con quien ha trabajado antes. «Vero Jaspeado trabajé con ella en Vaselina, era Patty ella. Siento que tenía mucho para dar, y ya se nos dio estar juntos. Ella es la mamá de Matilda. Va a tener que bailar mucho, tiene mucha comedia», describe el papel de su colega. Igualmente reconoce el trabajo de Ricardo Margaleff: «Margaleff es increíble. Lo vi en Spamalot, está muy bien preparado», expresa sobre el actor que interpreta al Sr. Wormwood.

Lo que más le agrada a María Elisa es la apuesta de Alejandro Gou por el talento puro. «También viene la nueva generación de chavos entre 17 y 18 años que son ultra talentosos. Los pones a bailar, cantar y lo hacen bien. Me da gusto que Alejandro Gou le apueste a star talents, a actores de teatro musical, a niños, sin etiquetas de famosos o no», expresa su satisfacción con el criterio de selección.

​

«Aquí se apostó por talento y contar una historia a nivel de Broadway», concluye María Elisa Gallegos, reflejando el espíritu de una producción que busca honrar la excelencia artística mientras abre puertas a nuevos talentos de la escena teatral mexicana. Con su participación en Matilda, María Elisa no solo reafirma su lugar como una de las voces más versátiles del teatro musical nacional, sino que también siembra su propia huella en una historia que ha tocado millones de corazones alrededor del mundo.