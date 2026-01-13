CHRISTIAN NODAL DESTACA EN PREMIO LO NUESTRO 2026

CON CUATRO NOMINACIONES

Christian Nodal reafirma su lugar como uno de los grandes íconos de la música latina al ser nominado el día de hoy en cuatro categorías de Premio Lo Nuestro 2026, esto refleja no solo el impacto de su música, sino también la solidez de una trayectoria que, desde sus inicios ha marcado un antes y un después dentro del regional mexicano.

Las categorías en las que se encuentra el artista sonorense son:

“Artista Masculino del Año – Música Mexicana”

“Canción del Año – Música Mexicana” con el tema “El Amigo”

“Canción Mariachi/Ranchera del Año” con “Amé”

“Álbum del Año – Música Mexicana” por “¿Quién + Como Yo?”

Sin duda, cada una de estas nominaciones destaca el gran talento interpretativo de Nodal. Su propuesta musical que honra las raíces del mariachi y el regional mexicano con un estilo propio y contemporáneo, lo ha llevado a mantenerse vigente y en constante crecimiento dentro de la industria.

La ceremonia de Premio Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo el jueves 19 de febrero a las 7P/6C en el Kaseya Center de Miami, Florida. Esta edición es la número 38 de la premiación, considerada la fiesta de la música latina con mayor tradición y reconocimiento en Estados Unidos.

Las votaciones para elegir a los ganadores ya se encuentran abiertas y estarán disponibles hasta el 26 de enero. Los fans de Christian Nodal pueden apoyarlo ingresando a https://www.premiolonuestro.com/vota, sumándose así a este importante momento en la carrera del artista.