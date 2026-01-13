El precio de la carne continúa con tendencia alcista en este 2026

Un lujo para familias de pocos recursos

El kilogramo se comercializa hasta en 300 pesos

Preparar platillos tradicionales con carne de res se ha convertido en un lujo para muchos hogares en México, pues durante 2025 este alimento básico fue uno de los que más se encareció en el país y todo apunta a que continuará la tendencia alcista en 2026, según datos oficiales y del sector cárnico.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el precio de la carne de res aumentó 17.42% de diciembre de 2024 a diciembre de 2025, es decir, 4.7 veces más que la inflación nacional, que cerró el año en 3.69%. Este encarecimiento coloca a la carne de res dentro del top 10 de los productos que más subieron de precio en el último año.

Los incrementos no fueron uniformes, pero sí generalizados en prácticamente todos los cortes. Chuletas y costillas de res encabezaron la lista con un alza de 19.30%, seguidas de las vísceras (19.27%) y el retazo de carne (18.45%). Incluso productos de alto consumo como el bistec de res y la carne molida registraron aumentos superiores al 16%.

En la práctica, el impacto para el consumidor ha sido mayor al reflejado por las estadísticas. Carniceros de mercados populares aseguran que los precios al público subieron entre 30% y 35% en 2025. Luis, comerciante con más de 20 años en el oficio, explica que los incrementos se dieron desde el mayoreo y tuvieron que trasladarse al cliente final.

En mercados de la Ciudad de México, el kilo de bistec o carne molida de res se vende actualmente entre 230 y 260 pesos, cuando un año antes costaba entre 170 y 190 pesos. En supermercados, el panorama es aún más complicado: algunos cortes superan los 300 pesos por kilo, rebasando incluso al nuevo salario mínimo diario, que es de 315.04 pesos.

Cambios en hábitos alimenticios

El alza en el precio de la carne de res ha provocado cambios en los hábitos de compra. Comerciantes reportan una caída en las ventas y una clara sustitución del producto. “La gente ya no se lleva un kilo, ahora compra medio o lo cambia por cerdo o retazo”, señalan.

Para los hogares, el ajuste es inevitable. Jesusa, ama de casa de 75 años, resume la situación con claridad: comer carne se ha convertido en un lujo que solo se permite una o dos veces por semana. Esta tendencia refleja un problema más amplio de pérdida de poder adquisitivo, donde alimentos tradicionalmente accesibles comienzan a quedar fuera del consumo regular.

Por qué se ha encarecido tanto

El Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne) explica que el encarecimiento responde a una combinación de factores estructurales. Entre ellos destacan la plaga del gusano barrenador, que afecta al ganado, la política comercial de Estados Unidos, y el aumento generalizado de costos asociado a la inflación.

Además, el precio del ganado se encuentra en niveles críticos, según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). Esta presión se traslada a toda la cadena productiva y termina reflejándose en el precio final al consumidor.

Un dato clave es que, entre enero y octubre de 2025, el precio de la carne de vacuno subió 15.1%, mientras que el salario mínimo aumentó solo 12%, ampliando la brecha entre ingresos y costos de alimentación.

Escenario complejo para 2026

Comecarne estima que el consumo de carne de res podría reducirse 3.1% en 2026, ante la persistencia de precios elevados. El riesgo es mayor si los cupos de importación autorizados por el gobierno resultan insuficientes para cubrir la demanda nacional.

Este panorama obliga a consumidores y autoridades a replantear estrategias. Mientras las familias buscan alternativas más económicas, el sector cárnico enfrenta el reto de mantener la producción y el abasto en un entorno de alta presión.

El precio de la carne de res se ha convertido en un reflejo claro de los desafíos económicos que enfrenta México. Con incrementos muy por encima de la inflación y del salario mínimo, este alimento básico amenaza con dejar de ser parte habitual de la dieta. Si no hay cambios estructurales en la producción, el comercio y las políticas de apoyo, 2026 podría consolidar a la carne de res como un verdadero lujo en la mesa de los mexicanos.

Sube costo de la canasta básica de alimentos

Al cierre de diciembre de 2025, salir a consumir alimentos y bebidas fuera del hogar, comer carne, consumir leche, transportarse, así como su cuidado personal y educación, representó el gasto más elevado de la canasta alimentaria para las familias mexicanas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los mexicanos resienten el encarecimiento de la canasta básica que, hasta diciembre del año pasado, se ubicó en 4 mil 818.14 pesos por persona en el ámbito urbano y 3 mil 451.13 pesos en el ámbito rural, según los datos de la canasta alimentaria más no alimentaria, lo que representó las cifras más elevadas desde al menos 1992, año en que inicia la base estadística del Coneval y que ahora continúa el Inegi.

El incremento de los precios, tanto de alimentos como de bienes y servicios, en que gastaron los mexicanos mes a mes, en un lapso de un año, la canasta urbana subió 177.98 pesos y la rural 116.89 pesos. Así, el costo de los productos que se consideraron en la canasta alimentaria y no alimentaria presentó un crecimiento anual de 3.5 por