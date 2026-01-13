Clara Brugada presenta “1,2,3 por Mi Escuela”

Renovar para transformar

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de la Escuela Primaria Matilde Acosta, en la alcaldía Álvaro Obregón, marcando el inicio formal de la entrega de planteles renovados bajo el programa “1, 2, 3 por Mi Escuela”.

Ante la comunidad escolar, la Jefa de Gobierno destacó la importancia de la educación y el compromiso de su administración con la infraestructura educativa, como prioridad del Gobierno de la Ciudad de México

Enfatizó que la escuela es el espacio público más vital de la comunidad, por lo que su mejoramiento no puede ser parcial. *“Si a mí me preguntan ¿cuál es el espacio público que más tenemos que apoyar? La escuela, porque las escuelas vienen 400, 500, 700 y algunas hasta más de mil alumnos. Ahí están cuatro, cinco horas al día… y así que el espacio público que tiene que estar mejor en una ciudad, en una comunidad, deben ser las escuelas, por eso destinamos recursos para que las 2 mil 700 escuelas, o más bien planteles puedan estar intervenidas cuando concluya 2030”*, aseguró.

El programa «1, 2, 3 por Mi Escuela» se distingue por su enfoque en la renovación total, escuchando las necesidades específicas de las comunidades; *“hoy estoy muy contenta porque estamos haciendo entrega de la primera escuela renovada del programa, ‘1, 2, 3 por Mi Escuela’… No se trata de un programa en el que van a escoger un tema para renovar, sino toda la escuela renovada. Nada de que esto no alcanza y para el próximo año, nada de que no hay presupuesto y entonces queda relegada la escuela”*, comentó.

En el caso de la escuela primaria Matilde Acosta, que celebró 50 años, la renovación incluyó la construcción de una techumbre de 500 metros cuadrados, impermeabilización, pintura y arreglo de aulas y baños, además de la instalación del Aula Míxtli Digital. *“Decidimos que renovar es atender todas, todas las necesidades que tiene cada escuela”*, aseguró.

La mandataria capìtalina destacó la meta sexenal de su gobierno, asegurando que el programa no se detendrá y que se destinarán mil millones de pesos anualmente para este fin. *“Este gobierno va a dejar todas las escuelas renovadas, jardines de niños, primarias y secundarias; 2 mil 750 planteles renovados, así que cada año tienen que ser 500 escuelas. Y se destinan mil millones de pesos para atender las escuelas”*, dijo.

Destacó que la esencia de su administración radica en la transparencia y la rendición de cuentas, generando confianza entre los ciudadanos. *“¿Cómo se construye la confianza entre la población y sus gobiernos? hay un elemento fundamental, que es cumplir nuestra palabra, hacer lo que decimos, eso es muy importante, y estamos cumpliendo”*.

Enfatizó que la inversión en infraestructura se complementa con nuevos programas para transformar la experiencia educativa en la Ciudad de México como:

*Míxtli Digital*: Además de las obras físicas, se instaló el Aula Míxtli Digital con computadoras, tabletas, impresoras 3D y lentes de realidad virtual.

*Programa Do, Re, Mi, Fa, Sol*: se implementó el programa de música. *“Así que esta escuela entra al programa Do Re Mi Fa Sol… estamos revolucionando la educación porque antes solo tomábamos clases de música en secundaria y aprendíamos a tocar la flauta, hoy primaria y todos los instrumentos musicales”*, acotó.

*Salud Emocional y Bienestar*: Se priorizó la salud mental con el programa para jóvenes “Vida Plena, Corazón Contento”, para secundarias y para escuelas preparatorias y consiste en un programa de salud mental y emocional; *”hoy tenemos como prioridad la salud emocional de los jóvenes, no queremos que haya suicidios en los jóvenes, y queremos que tengan una alternativa para atenderlo”*, apuntó.

*Educación UTOPÍA*: Se anunció el programa Educación Utopía con actividades sabatinas y se ofreció un beneficio directo de la UTOPÍA en construcción en el Parque Japón.

*»Ahora miren aquí muy cerca se está construyendo la UTOPÍA que está en el parque Japón, así que en esta UTOPÍA vamos a tener una alberca semiolímpica… y yo quiero que de esta escuela con el permiso de sus papás, acompañados por sus papás, puedan inscribirse a las clases de natación, son gratuitas… y tengan prioridad, al menos vamos a entregarles a los 200 kits de natación que incluye traje de baño, gorro, sus goggles”*, subrayó.

La Jefa de Gobierno concluyó con el reconocimiento a la labor de padres de familia, maestras y maestros, y un llamado a seguir construyendo comunidad bajo el lema: *“La educación es el corazón de la transformación”*. *”Aquí está su gobierno para cumplir con lo que dijimos. ¡Que viva la educación! ¡que viva la primaria Matilde Acosta! ¡que viva las infancias! Y como decimos, la educación es el corazón de la transformación, y la educación es una semilla cargada de futuro que va a florecer en una ciudad, una ciudad transformadora”*, finalizó.

Por su parte, el Titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, destacó que la transformación, con el arcotecho y el aula Míxtli, que significa «nube» en náhuatl, representa la innovación y la inclusión digital. Subrayó que el programa «1, 2, 3 por Mi Escuela» es un ejercicio de democracia directa, donde madres y padres deliberan sobre las prioridades. Afirmó que la tecnología y la pedagogía trabajan juntas bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, donde el conocimiento es una construcción colectiva.

El Secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, expresó su alegría por entregar el primer plantel formalmente renovado con el programa, explicando que la intervención se decidió tras realizar dos asambleas con padres de familia para identificar necesidades como techumbre e impermeabilización. Detalló las obras ejecutadas, que incluyeron un arcotecho de 500 metros cuadrados, mil 80 metros cuadrados de impermeabilización, más de cuatro mil metros cuadrados de pintura, colocación de tres murales artísticos, mejora de banquetas y más de 33 luminarias nuevas. Mencionó la coordinación con la Secretaría de Educación para acondicionar el espacio para el aula Míxtli Digital.

El Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Moctezuma Barragán, explicó el programa «Educación Utopía», detallando que se impartirán actividades los sábados en las escuelas que lo soliciten, incluyendo temas como separación de residuos sólidos, agroecología, captación de agua de lluvia y educación cultural, con el objetivo de que la escuela esté al servicio de su entorno y se convierta en un magneto para tener comunidades fuertes.

El Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Ángel Augusto Tamariz Sánchez, explicó el objetivo del programa Míxtli Digital para fortalecer el conocimiento en tecnología, detallando el equipamiento que tendrá el aula con 20 a 35 computadoras, tabletas, pantalla interactiva, impresoras 3D, lentes de realidad virtual, arduinos y kits de robótica.

La Secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, comentó sobre el programa «Do Re Mi Fa Sol por mi Escuela», señalando que consiste en llevar clases de música con instrumentos a las primarias y secundarias, dos horas a la semana, con el objetivo de sumar 500 escuelas este año y otras 500 en 2026.

El Alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, destacó que la escuela Matilde Acosta es un ejemplo de los grandes alcances del programa «1, 2, 3 por Mi Escuela», que dota de mejores espacios y convierte a la educación en un pilar de la comunidad. Afirmó que invertir en escuelas significa fortalecer a la comunidad y que hablar de educación es hablar de igualdad y justicia social. Señaló que en la primera etapa del programa se restaurarán 18 escuelas públicas de educación básica en Álvaro Obregón, reconociendo el compromiso del gobierno de la Ciudad de México con la niñez y la infraestructura educativa, agradeciendo la colaboración institucional.