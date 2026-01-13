Invertirá el gobierno federal 1,622 mdp para “Senderos Seguros: Camina Libre Camina Segura”: SICT

En espacios públicos estratégicos

Se construirán en el Estado de México, Sonora y Michoacán

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México avanza en el proyecto “Senderos Seguros: Camina Libre Camina Segura”, que entre 2025 y 2026 tendrá una inversión de mil 622 millones de pesos.

Los senderos seguros que se llevarán a cabo abarcarán 562 kilómetros en 23 municipios del Estado de México, Michoacán y Sonora, para garantizar condiciones de seguridad, accesibilidad y equidad de género en espacios públicos estratégicos.

Estos proyectos de carácter prioritario de la actual administración se empezaron a desarrollar en 2025 en Sonora y el Estado de México; en 2026 continuarán en el Edomex y en Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con recursos federales, estatales y municipales.

De acuerdo con la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, responsable de los trabajos, durante 2025 se implementaron senderos seguros en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, con una inversión de 100 millones de pesos en 40 kilómetros.

Asimismo, como parte del Plan del Oriente del Estado de México, en ese periodo también se realizaron 200 kilómetros de senderos seguros en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, con una inversión de 600 millones de pesos.

La meta para el presente año es sumar una longitud de 300 km en el Estado de México con una inversión de 900 mdp (para alcanzar 500 km y mil 500 mdp de inversión).

Mientras que, en Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el programa se implementará en los municipios de Coeneo y Tzintzuntzan, con una inversión de 22 millones de pesos para 22 km.

De acuerdo con estimaciones, los 11 Senderos Seguros realizados en 2025, 10 en el Estado de México y uno en Sonora, benefician a más de 6 millones 400 mil habitantes entre ambas regiones: 6 millones 216.3 mil en el Edomex y alrededor de 200 mil pobladores sonorenses.

La intervención incluye iluminación con tecnología LED, adecuación y mejoramiento de banquetas, así como la creación de murales artísticos para generar una identidad positiva en los espacios.

Con la instalación de los “Senderos Seguros: Camina Libre Camina Segura”, el Gobierno de México tiene por objetivo brindar mayor seguridad, principalmente para mujeres, y garantizar el libre tránsito para todos.