Desarrollan el proyecto Agua para Campeche para garantizar agua potable a más de 260 mil habitantes

Destinan más de 880 mdp

El gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), avanza en las obras del proyecto Agua para Campeche, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de los proyectos estratégicos para llevar justicia social en materia de agua a las regiones más vulnerables, a través de la mejora de las condiciones hídricas.

Agua para Campeche forma parte de las acciones instruidas por la mandataria para dotar de agua de calidad y cantidad suficiente a 262 mil habitantes de San Francisco de Campeche y Xpujil, y con ello, atender una necesidad histórica en esas zonas.

El proyecto incluye la sustitución de 12.6 kilómetros de la línea de conducción y la construcción de 18.5 kilómetros del acuaférico, que permitirán suministrar mil 300 litros de agua por segundo a la capital de Campeche, y sustituir el abasto proveniente de 35 pozos, muchos de los cuales registran intrusión salina e insuficiente disponibilidad.

Asimismo, incluye una planta de bombeo y dos tanques de almacenamiento de agua.

Además del acuaférico, se lleva a cabo la construcción de tanques y redes de distribución en Xpujil, municipio de Calakmul, para que las familias de esta localidad cuenten con acceso permanente a agua potable.

Con una inversión de más de 880 millones de pesos, estas obras permitirán mejorar las condiciones de vida y salud de la población, al garantizar un abasto de agua continuo y confiable.

Agua para Campeche se consolida como un acto de justicia social, encaminado a construir obras que contribuirán a la seguridad hídrica, la salud y el bienestar de un pueblo que, a lo largo de la historia, había sido relegado, a pesar de sus grandes aportaciones a la nación.