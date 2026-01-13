Los Recoditos buscan Premio Lo Nuestro 2026

En la categoría de Canción Banda Del Año

Actualmente preparan los temas de lo que será su nueva producción

Los integrantes de Banda Los Recoditos, arrancan el año con nominación a Premio Lo Nuestro 2026!

El día de hoy se dio a conocer la lista de nominados a la Edición Número 38 de Premio Lo Nuestro y en la que Banda Los Recoditos se coloca en la categoría de Canción Banda Del Año, gracias al tema “Una peda menos” que por varias semanas se colocó en los primos sitios de la radio y que está incluido en el álbum “¿QUÉ PLAN?”.

Los integrantes de Banda Los Recoditos, quienes actualmente preparan los temas de lo que será su nueva producción, están más que felices con este anuncio, ya que este tipo de nominaciones los impulsa a seguir creciendo y evolucionando dentro de su carrera musical, misma que ya abarca casi cuatro décadas.

El gran evento que reconoce a lo mejor de la música latina se llevará a cabo el próximo 19 de febrero desde el Kaseya Center de Miami, Florida y transmitido a través de la Cadena Univisión.

El público podrá emitir su voto a partir de hoy y hasta el 26 de enero a través de la página:www.premiolonuestro.com / www.premiolonuestro.com/vota