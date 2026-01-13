Banda El Recodo reciben nominación a Premio Lo Nuestro 2026

“La Madre de todas las Bandas”

El público podrá emitir su voto hasta el 26 de enero

Para los integrantes de Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, es un orgullo haber nacido en tierra mexicana y con su música convertirse en embajadores de nuestra cultura y nuestras raíces. Hoy El Recodo ve el fruto de su trabajo con la reciente nominación a Premio Lo Nuestro 2026.

El día de hoy se dio a conocer la lista de nominados a la Edición Número 38 de Premios Lo Nuestro y El Recodo se coloca en la categoría de Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana, sumando así 35 nominaciones en su carrera a dicha presea.

Los integrantes de “La Madre de todas las Bandas” están más que contentos con esta noticia y agradecen al público el cariño y apoyo, no sólo a este álbum, sino a toda una trayectoria de casi 90 años que ha sido colmada de éxitos, aplausos y reconocimientos.

El gran evento que reconoce a lo mejor de la música latina se llevará a cabo el próximo 19 de febrero desde el Kaseya Center de Miami, Florida y transmitido a través de la Cadena Univisión.

El público podrá emitir su voto hasta el 26 de enero a través de la página https://premiolonuestro.com/vota/