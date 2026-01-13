Banda El Recodo reciben nominación a Premio Lo Nuestro 2026Espectáculos martes 13, Ene 2026
- “La Madre de todas las Bandas”
- El público podrá emitir su voto hasta el 26 de enero
Para los integrantes de Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, es un orgullo haber nacido en tierra mexicana y con su música convertirse en embajadores de nuestra cultura y nuestras raíces. Hoy El Recodo ve el fruto de su trabajo con la reciente nominación a Premio Lo Nuestro 2026.
El día de hoy se dio a conocer la lista de nominados a la Edición Número 38 de Premios Lo Nuestro y El Recodo se coloca en la categoría de Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana, sumando así 35 nominaciones en su carrera a dicha presea.
Los integrantes de “La Madre de todas las Bandas” están más que contentos con esta noticia y agradecen al público el cariño y apoyo, no sólo a este álbum, sino a toda una trayectoria de casi 90 años que ha sido colmada de éxitos, aplausos y reconocimientos.
El gran evento que reconoce a lo mejor de la música latina se llevará a cabo el próximo 19 de febrero desde el Kaseya Center de Miami, Florida y transmitido a través de la Cadena Univisión.
El público podrá emitir su voto hasta el 26 de enero a través de la página https://premiolonuestro.com/vota/