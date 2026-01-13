Egresada de UAEMéx ganó Concurso Nacional de Ensayo de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas

María Fernanda Terrazas fue reconocida por su investigación sobre los talleres de teatro universitario como espacios que fortalecen la participación política juvenil en Acapulco

Toluca, Méx.- Con el ensayo “Agencia en el escenario. Los talleres de teatro universitario como cuasi-instituciones generadoras de participación política juvenil en Acapulco”, María Fernanda Terrazas de la Vega, egresada de la Especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), obtuvo el primer lugar en la primera edición del Concurso Nacional de Ensayo de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP).

El reconocimiento fue otorgado en el marco de los trabajos de la IX Escuela de Política y Gobierno, realizada en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, cuyo propósito es analizar la dinámica política contemporánea, particularmente la participación y el liderazgo juvenil, el papel de las mujeres y el sistema de partidos en México.

Terrazas de la Vega explicó que su ensayo —antesala de su investigación doctoral— parte de la premisa de que las juventudes muestran apatía hacia las prácticas y la participación política que emanan de las instituciones formales, construidas desde lógicas adultocéntricas, aunque no necesariamente hacia la política en sí.

“Desde la intersección de los estudios de juventud y la ciencia política, buscamos comprender qué ocurre en los grupos de teatro de Acapulco que permite a las juventudes sentirse seguras para ejercer una participación política no tradicional”, señaló.

Ante el contexto político actual, subrayó la necesidad de mirar la participación política desde enfoques alternativos, propios de los estudios de juventud, reconociendo que las y los jóvenes participan más allá de las urnas. Esta mirada crítica, dijo, invita a repensar la funcionalidad de un sistema político diseñado desde parámetros eurocéntricos.

Agregó que su formación como especialista en Género, Violencia y Políticas Públicas le permitió ampliar el análisis sobre las juventudes, particularmente al desdoblar el concepto de juventud desde una perspectiva de género, tarea que, afirmó, suele ser más compleja en otras disciplinas.

En este sentido, destacó que existe una creciente urgencia e interés académico por investigar a las juventudes, por lo que consideró indispensable abrir espacios que permitan estudiar y comprender las diversas formas de ser joven en México.

“Las juventudes están construyendo los espacios públicos y serán quienes tomen decisiones en un futuro. Hoy participan activamente en la vida política del país y están reconfigurando los lugares donde convivimos día con día”, expresó.

Finalmente, María Fernanda Terrazas de la Vega invitó a las instituciones a fortalecer los espacios de investigación en materia de juventud, con el fin de reconocer sus voces y experiencias desde su propia agencia.