La UAEMéx levanta el telón: tres estrenos marcan la Primera Temporada de Teatro Universitario 2026

Toluca, Méx.- En el Teatro Universitario “Los Jaguares”, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), a través de la Compañía Universitaria de Teatro (CUT), presentó la Primera Temporada de Teatro Universitario 2026, conformada por tres puestas en escena dirigidas a todo el público.

El director de la CUT, Juan Carlos Embriz Gonzaga, señaló que el arranque de temporada busca ofrecer nuevas experiencias escénicas para que el público mexiquense disfrute del talento y la dedicación de la comunidad universitaria.

La programación incluye la obra Francisca no está aquí, versión libre del cuento “Francisca y la muerte”, dirigida por Pedro Faritt. Se presentará del 15 de enero al 1 de marzo, de jueves a sábado, a las 17:00 horas, y los domingos, a las 16:00 horas.

También se presentará Niños chocolate, de Jaime Chabaud, bajo la dirección de Israel Ríos. Esta puesta en escena aborda la explotación laboral infantil en plantaciones de cacao en África y el trabajo de un periodista que intenta visibilizar esta realidad. Estará en cartelera del 15 de enero al 1 de marzo, de jueves a sábado, a las 19:00 horas, y los domingos, a las 18:00 horas.

La tercera propuesta es Geometrix Histories, espectáculo que integra luces neón y personajes geométricos que interactúan mediante onomatopeyas para reflexionar sobre temas como el bullying, la inclusión y la empatía. Se presentará del 17 de enero al 1 de marzo, los sábados y domingos, a las 13:00 horas.

Finalmente, Embriz Gonzaga informó que los eventos gratuitos de la UAEMéx Teatro Panal y Arte y Cultura Viva regresarán al Teatro Universitario de Cámara “Esvón Gamaliel”, ubicado en el Edificio Histórico de Rectoría, con funciones todos los domingos.