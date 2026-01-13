Regresa el Senado a ser fábrica de gobernadores

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Durante largas décadas los candidatos fuertes a los gobiernos estatales, salían del Poder Legislativo o del gabinete del gobierno federal.

Se trataba, regularmente, de personajes nacidos en esas entidades o avecindados en las mismas, pero con escaso conocimiento del pueblo que pretendían gobernar.

Llegaban como fantasmas, ya que, a lo mucho, habían estudiado la primera y, tal vez, la secundaria en esas entidades.

Eso no importaba, la poderosa maquinaria electoral del partido gobernante hacia lo demás, proporcionaba los votos necesarios para triunfar en los comicios.

Algunos de ellos, habían pasado recientemente o en la lejanía por las urnas en una diputación o senaduría que quedaba en el olvido.

Pocos, en realidad, fueron los candidatos y posteriores gobernadores que hicieron carrera política en el estado que pretendían gobernar.

Alcanzar la candidatura era todo un reto, ya que requería de cercanía o conocimiento de ellos por parte del Presidente de la República en turno, ya que de otra manera, resultaba difícil competir por la posición.

Eran casi extraños en sus propios dominios, por lo que requerían de una gran estrategia publicitaria, con miles de espectaculares en sitios claves, el obsequio de despensas y utilitarios, además de las consabidas playeras, gorras y bolsas para el mandado que surtían por cientos de miles.

Samuel Ocaña fue uno de los pocos candidatos del PRI con carrera local y no federal, en ser enviado como candidato al gobierno de Sonora.

Ahora las cosas se presentan de distinta forma y los miembros del gabinete raramente son postulados a un gobierno estatal, siendo los principales beneficiados diputados y senadores.

En la actualidad, solamente tres gobernadores pasaron del gabinete a gobiernos estatales: Alfonso Durazo, Sonora, Javier May, Tabasco y Rocío Nahle, Veracruz.

La lista grande está conformada por los egresados del Poder Legislativo, diputados y senadores.

Hasta la mayoría de los gobernadores de oposición saltaron de una curul o escaño al gobierno estatal. Samuel García, Nuevo León; Mauricio Kuri, Querétaro; Tere Jiménez, Aguascalientes y Maru Campos, Chihuahua. Pablo Lemus, Jalisco es local (alcalde de) Guadalajara; Esteban Villegas, Durango, sin cargo formal; Libia Denisse García, Guanajuato, secretaria en el gabinete local; Joaquín Diaz Mena, Yucatán, delegado federal y Manolo Jiménez, siendo parte del gabinete local en Coahuila. La emergencia hizo que Evelyn Salgado, Guerrero y Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán, entrasen a sustituir a los senadores Félix Salgado y Raúl Morón.

Y si preferentemente en 2021 los candidatos principales surgieron del Senado y la Cámara de Diputados, ahora la historia parece repetirse.

Senadores y diputados aparecen como los mejores posicionados dentro del partido gobernante en estados como Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Chihuahua, Sonora, Guerrero, Michoacán, Campeche, Quintana Roo, Nuevo León, San Luis Potosí (en alianza), Zacatecas, Tlaxcala. Tal vez Querétaro, Colima y Nayarit, entre otros, opten por un candidato no surgido del Poder Legislativo.

En síntesis, parece ser que como en los tiempos priistas, el Senado de la República regresa a ser una fábrica de gobernantes.

