Entrega el alcalde Isaac Montoya Márquez rehabilitación de secundaria en Naucalpan

Afectada estructuralmente por las lluvias

Naucalpan, Méx.- Tras la coordinación con el Gobierno del Estado de México y el gobierno de Naucalpan, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez entregó la rehabilitación de la Escuela Secundaria General Emiliano Zapata, en la colonia Minas San Martín, afectada estructuralmente por las lluvias y la corriente del río en años anteriores, se le había pronosticado la demolición y se hizo un rescate estructural, se fortaleció la seguridad de la comunidad escolar con obras de protección del cauce, reforzamiento de la cimentación y la construcción de muros de gavión.

Ante vecinas y vecinos, así como autoridades escolares, alumnos y padres de familia, el alcalde externó su emoción al lograrse la rehabilitación de este plantel educativo, del que se había previsto su demolición e interrumpir la labor educativa de 38 años, al que han asistido varias generaciones de estudiantes. “Estamos realmente emocionados, contentos en venir aquí a ver cómo lo que era un problema se soluciona y se convierte en una realidad que va a ayudar a mejorar la educación, que es un derecho, no un privilegio para nuestros jóvenes, para que no tengan que desplazarse tan lejos de sus casas”.

Los trabajos en el plantel consistieron en reforzar totalmente la cimentación con estructuras competentes, con materiales de calidad y también la protección del río. Se ejecutaron 120 metros lineales de muro de gavión para proteger ambas márgenes del río y se restituyó completamente la barda perimetral y el patio.

El proceso de rescate de esta institución duró aproximadamente tres meses, durante los cuales se llevaron a cabo labores de relleno en la parte afectada por la propia erosión provocada por la corriente del río, mediante un concreto fluido, el cual es sumamente resistente, lo que evitará la erosión de la base de la estructura.

El alcalde dijo que, se trató de un rescate estructural de relevancia para asegurar el bienestar de todas y todos los estudiantes que se vieron afectados al tomar clases en línea o incluso asistir a otra escuela como la Secundaria Técnica Industrial Heriberto Enríquez para concluir su ciclo escolar.

Tras agradecer a los ingenieros y trabajadores de la empresa encargada de realizar la rehabilitación recordó que, tuvo conocimiento de la problemática por los recorridos que lleva a cabo en todo el territorio municipal y también por las Asambleas del Pueblo a las que se acercaron vecinas y vecinos para advertir de los riesgos que se corrían.

Insistió que su gobierno continuará trabajando con el único objetivo del bienestar común, a la vez que pidió a las y los jóvenes no perder de vista sus objetivos y enfocarse en el estudio para salir adelante en la vida, poder ayudar a su familia y a su comunidad.

De acuerdo con el personal académico, de 470 alumnos con los que se contaba, debido a las afectaciones, descendió a 200 estudiantes.