Inician jornadas de esterilización de animales de compañía en Tlalnepantla

Compromiso con la salud pública

Tlalnepantla, Méx.- Con el lanzamiento de la nueva etapa de las Jornadas de Esterilización «Cuidar a tu mascota es un acto de amor», el gobierno municipal, encabezado por el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, reafirma su compromiso con la salud pública y el bienestar de los animales de compañía.

Bajo la visión de una administración humana y cercana a la gente, el Alcalde ha instruido el despliegue de brigadas de salud veterinaria en diversas colonias.

El objetivo es asegurar que el control de la población de perros y gatos sea accesible para todas las familias de Tlalnepantla, fomentando así una cultura de tenencia responsable y reduciendo el abandono.

Las jornadas iniciarán a partir de las 9:00 horas, entregando un total de 50 fichas por sede en las siguientes fechas:

Martes 13 de enero: Centro de Protección Animal (Calle Zacatecas No. 6, Col. Constitución de 1917).

Miércoles 14 de enero: Canchas deportivas de la Col. Cuauhtémoc (Esquina de calle Totonacas y Olmecas).

Sábado 17 de enero: Cancha deportiva de la Col. El Triángulo (Calle 1 esq. con Prolongación Jilotepec).

El alcalde invita a las y los habitantes a acudir puntualmente para asegurar su ficha de atención, recordando que estos servicios son totalmente gratuitos.